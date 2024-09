Chi è Alessandro, il figlio di Carmen Di Pietro? Il ragazzo è figlio della nota conduttrice e personaggio televisivo e proprio con la mamma ha partecipato in passato ad una edizione de L’Isola dei Famosi su Canale 5. Una partecipazione speciale, visto che mamma e figlio parteciparono in coppia per poi diventare concorrenti singoli durante le fasi del gioco. Nel video di presentazione Alessandro disse: “il nostro punto di forza è che siamo testardi, invece il punto debole è che vogliamo avere ragione entrambi”. Per Carmen Di Pietro e il figlio l’isola dei Famosi non è stato il primo viaggio insieme, visto che in passato sono stati spesso insieme in giro per il mondo.

Un duo che però ha combinato disastri su disastri, anche se Alessandro ha setto: “siamo bravi ad andare avanti senza guardare indietro e portiamo con noi dei pupazzi. Torneremo a casa con il ricordo di una bella esperienza”.

Il rapporto di Alessandro Iannoni con la mamma Carmen Di Pietro

Dall’Isola dei Famosi alla laurea in Economics and Business con il voto di 107. Alessandro Iannoni, il figlio di Carmen Di Pietro, nonostante la “fama” televisiva non hai mai nascosto il suo desiderio di completare gli studi e laurearsi. E’ così è stato, visto che Alessandro a soli 22 anni ha conseguito la laurea presso Luiss Guido Carli di Roma per la gioia di mamma Carmen. Tra i due c’è un bellissimo rapporto, anche se spesso non mancano i litigi.

“E’ un po’ matta ma non la cambi. Ed è parecchio apprensiva, non lo fa apposta” – ha raccontato Alessandro dalle pagine del settimanale Oggi. Non solo, l’ex naufrago ha anche parlato della gelosia della mamma: ““Il suo incubo è che io possa volere bene a una ragazza. Avevo una fidanzata, Beatrice, ci tenevo molto ma lei è riuscita a farla scappare”. Del resto anche la mamma Carmen Di Pietro negli studi di Verissimo aveva rivelato: “se un giorno scopro che ha una fidanzata, faccio di tutto per mandarla via!”.