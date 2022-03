Alessandro Iannoni, chi è figlio di Carmen Russo e concorrente Isola dei Famosi 2022/ Cacciato di casa ma…

Alessandro Iannoni, Isola dei Famosi 2022: la mamma “l’ha cacciato di casa”

Tra i concorrenti di questa nuova edizione dell’Isola dei famosi 2022 c’è anche Alessandro Iannoni. Iannoni è figlio della showgirl e modella Carmen Di Pietro e sbarca in Honduras proprio insieme alla madre. I due sono infatti tra le coppie che partecipano al reality show, concorrendo come un unico concorrente. Alessandro Iannoni, come ha raccontato lui stesso, è stato spinto dalla mamma Carmen Di Pietro ad andare via di casa e a vivere da solo una volta compiuta la maggiore età. Nel programma di Canale Cinque Pomeriggio Cinque, condotto da Barbara D’Urso, Carmen ha dichiarato: ”È colpa delle mamme italiane se in Italia ci sono troppi bamboccioni. A diciotto anni li considerano troppo piccoli perché escano di casa. Facciamoli rimanere fino a trent’anni allora. Se a diciotto anni si è piccoli, non si può nemmeno guidare. Sbatterò fuori di casa anche mia figlia Carmelina quando avrà diciotto anni.”

Giuseppe Iannoni, chi è il papà di Alessandro Iannoni/ "Ci siamo lasciati senza traumi"

Chi è Alessandro Iannoni?

Alessandro Iannoni ha vent’anni ed è nato dal fidanzamento di Carmen Di Pietro con Giuseppe Iannoni. È ben noto il matrimonio da Carmen e il giornalista siciliano Sandro Paternostro: i due, quarant’anni di differenza di età, convolarono a nozze nel 1998, ma purtroppo il matrimonio durò soltanto due anni, poiché nel 2000 Paternostro morì. Dopo la scomparsa del marito, Carmen si fidanzò appunto con Giuseppe Iannoni e da questo rapporto è nato Alessandro. Alessandro ha una sorella, Carmelina, di sette anni più giovane di lui. Da qualche anno, precisamente nel 2016, la relazione tra la mamma Carmen e il papà Giuseppe si è conclusa.

Carmen di Pietro, Isola dei Famosi 2022/ Il ritorno in Honduras col figlio Alessandro

Alessandro Iannoni ‘Cacciato’ dalla madre Carmen Rosso ma attacca:”Vuole che viva da solo, ma non…”

Ospite da Caterina Balivo nella trasmissione di Rai 1 ‘Vieni da me’, Alessandro Iannoni ha raccontato che la mamma gli ha fatto trovare le valigie pronte subito dopo la conclusione della festa dei diciotto anni. Però nonostante Carmen abbia deciso di farlo andare via di casa, non gli permette ancora di iscriversi alla scuola guida per prendere la patente. ”Vuole che viva da solo, ma non mi fa prendere la patente’‘ ha proprio detto Alessandro. Immediata la risposta di Carmen, anche lei presente negli studi di Vieni da me: ”Questo è diverso. Io sono una mamma un po’ ansiosa. Vedo tanti incidenti per strada e preferisco che Alessandro si iscriva alla scuola guida dopo aver compiuto ventun’anni, perché in questo tempo il cervello di un ragazzo cresce.”

Sandro Paternostro, ex marito di Carmen Di Pietro/ Come è morto e il loro legame

La prima esperienza in un reality show

Per Alessandro sarà la prima esperienza in un reality show, a differenza della mamma Carmen, che sbarcò sull’Isola dei famosi nel 2004, in occasione della seconda edizione, quando il programma era trasmesso ancora di Rai Due. Carmen annovera nel suo curriculum anche l’ingresso nella casa del Grande Fratello, nel 2016 nella seconda edizione riservata ai VIP. Alessandro Iannoni è quindi pronto a questa avventura a Cayo Cochinos e potrà senz’altro rivelarsi un personaggio interessante, soprattutto in coppia con sua mamma Carmen Di Pietro.











© RIPRODUZIONE RISERVATA