Alessandro Iannoni confessione choc/ “Avevo una fidanzata ma mia mamma l’ha fatta scappare”

Alessandro Iannoni e il rapporto con sua madre a casa

Alessandro Iannoni ha raccontato sul quotidiano Oggi che l’Isola dei Famosi ha cambiato il suo modo di vivere, dalla partecipazione al reality il ragazzo si sente più autonomo. Alessandro conferma: “Allontanarmi da mia madre farà bene sia a lei che a me”, inoltre racconta le regole molto severe imposte da Carmen Di Pietro. Alle 11.30 doveva esser pronto per il pranzo, mentre la cena era alle 17.30, su questo si basava il regime severo della madre.

Mentre per quanto riguarda il cellulare Alessandro e sua sorella hanno raggiunto un accordo con Carmen, dove possono consegnare il cellulare alle 20:00. Alessandro dichiara: “Ora lei va a letto verso le 19:00 e imposta la sveglia alle ore 22:00 per ritirarlo”. Dopo esser uscito dall’Isola dei Famosi il figlio di Carmen di Pietro ha confessato di trovare difficoltà nel continuare a dire no a sua madre, non vuole mancarle di rispetto ma allontanarsi farà bene ad entrambi.

Alessandro Iannoni, le regole severe e l’imposizione sull’uso del cellulare

Alessandro Iannoni ha descritto Carmen Di Pietro come una madre molto apprensiva e possessiva, sul settimanale Oggi ha confessato le regole severe e strane imposte dalla showgirl. Quando sull’Isola dei Famosi, Marialaura ha cercato di corteggiare Alesssandro, sua madre Carmen è andata su tutte le furie. Alessandro ha confermato: “Il suo incubo peggiore è che io possa amare un’altra ragazza”.

“Avevo una fidanzata, ci tenevo molto, ma lei è riuscita a farla scappare”, il figlio di Carmen ha raccontato che sua madre continuava a chiamarlo mentre era con la sua ex fidanzata. Ogni volta gli chiedeva di usare il vivavoce con una scusa urgente, per poi pronunciare sempre le stesse parole: “Dai, non fare il bambino cattivo con mamma”. Dopo queste continue chiamate e tanti altri segnali insoliti, Beatrice la ex fidanzata di Alessandro ha deciso di lasciarlo senza neanche dargli diritto di replica.

