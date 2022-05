Alessandro Iannoni assente in studio all’Isola dei Famosi, perchè?/ Carmen Di Pietro…

Alessandro Iannoni: il motivo dell’assenza in studio all’Isola dei Famosi 2022

La ventesima puntata dell’Isola dei Famosi 2022 è stata la prima senza i naufraghi Alessandro Iannoni, Licia Nunez, Blind e Guendalina Tavassi che non hanno accettato il prolungamento fino al 27 giugno. I quattro ex naufraghi sono già rientrati in Italia e il pubblico sperava di rivederli in studio. Tra i quattro, in particolare, i fan aspettavano l’arrivo in studio di Alessandro e Guendalina per un botta e risposta a distanza con mamma Carmen Di Pietro ed Edoardo Tavassi. Tuttavia, i quattro ex concorrenti del reality non erano presenti in studio e il pubblico si è chiesto il motivo.

Probabilmente, l’assenza in studio della Tavassi e di Iannoni, così come quella di Blind e Licia Nunez è dovuta alla decisione di ritirarsi abbandonando il gioco. Diversamente dagli eliminati dal pubblico, infatti, hanno deciso spontaneamente di non accettare il prolungamento e in tanti pensano che il regolamento, in questi casi, non preveda la loro presenza in studio.

Alessandro Iannoni, le prime parole su Carmen Di Pietro

Esattamente come Guendalina Tavassi, anche Alessandro Iannoni ha seguito il cambio look di Edoardo Tavassi da casa. Come un normale telespettatore, si è divertito di fronte alla scena di Carmen ed Edoardo che, per permettere a tutti i naufraghi di ricevere una succulenta ricompensa, ha accettato di radersi a zero. Da casa, Alessandro ha incoraggiato mamma Carmen esprimendo, poi, anche il suo affetto per Edoardo.

“Oddio vai mamma, levaglieli tutti, dal primo all’ultimo capello. Vai e non lasciare proprio nulla. Adesso vai con il taglio in mezzo e la botta finale. Su rasa tutto a zero forza! C’è pure Alvin che l’aiuta, io voglio che Edo diventi come Nicolas. Comunque mamma ed Edo ve amo!”, ha detto Alessandro.

