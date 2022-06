Alessandro Iannoni, dal due di picche a Maria Laura a Uomini e Donne?/ Lui svela…

Alessandro Iannoni alla ricerca dell’amore dopo l’Isola dei Famosi 2022?

Alessandro Iannoni, dopo essere stato un indiscusso protagonista dell’Isola dei Famosi 2022, a settembre, potrebbe salire sul trono di Uomini e Donne. Durante la permanenza in Honduras con mamma Carmen Di Pietro, Alessandro ha ammesso di essere alla ricerca dell’amore. L’arrivo di Maria Laura De Vitis aveva fatto sognare i fan romantici del reality che speravano di vedere l’inizio di una storia d’amore. Tuttavia, dopo aver trascorso dei momenti da solo con Maria Laura, Alessandro ha capito di poter avere solo un’amicizia con la De Vitis facendo tirare un sospiro di sollievo a mamma Carmen che vorrebbe prima vederlo realizzato professionalmente e poi sentimentalmente.

Carmelina, sorella di Andrea Iannoni/ Lei: "mio fratello è un esempio per me"

Tuttavia, la faccia da bravo ragazzo, l’educazione e il rispetto che ha sempre avuto nei confronti della madre e degli altri concorrenti dell’Isola hanno letteralmente fatto impazzire tutti. Sono tante le corteggiatrici di Alessandro che sarebbe finito anche nel mirino di Maria De Filippi per Uomini e Donne. Sarà vero?

L'isola dei famosi, chi vincerà? / I bookmakers puntano tutto su...

Alessandro Iannoni, la verità su Uomini e Donne

Alessandro Iannoni sarà davvero il prossimo tronista di Uomini e Donne? A rispondere a questa domanda è proprio il figlio di Carmen Di Pietro nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di Casa Chi. “Quando mi hanno proposto l’Isola ho accettato dopo 2/3 giorni, il tempo di organizzarmi con l’università. Questo mondo mi piace, quindi se posso sia studiare che fare queste esperienze, io accetterei. Sono sincero, non ho mai visto Uomini e Donne, quindi non so cosa sia un tronista. Mamma sarebbe contentissima, me l’ha proposto lei sull’Isola, mi ha detto “perché non vai a fare il tronista“, ha detto Alessandro.

Alessandro Iannoni deluso dall'esclusione in studio all'Isola/ "Vorrei esserci ma il regolamento…"

Questa sera, Iannoni farà uno scherzo a mamma Carmen nel corso della ventiduesima puntata dell’Isola dei Famosi 2022: annuncerà di aver accettato il trono di Uomini e Donne o di essersi fidanzato?











© RIPRODUZIONE RISERVATA