Alessandro Iannoni zittisce gli haters “Questo lo dedico a chi dice che…”/ I risultati smentiscono i rumors

Alessandro Iannoni si prende una bella rivincita sugli haters. Il figlio di Carmen Di Pietro ha deciso di interrompere il percorso all’Isola dei Famosi per motivi di studio. In molti hanno apprezzato la sua scelta anche se non sono mancate le critiche. Alessandro è stato accusato di trascorrere le sue giornate tra uscite e incontri con gli altri concorrenti dell’Isola.

Il figlio di Carmen Di Pietro però si è sottratto a queste critiche e ha deciso di replicare agli haters postando il risultato ottenuto agli esami di Finanza: “Dopo più di una settimana è arrivata la mail con il risultato del mio primo esame dopo l’Isola, che ho fatto mi sembra mercoledì scorso, il 15 giugno, l’esame di Finance. Per me averlo passato è fondamentale, proprio per una questione personale, devo avere passato questo esame. E niente andiamo a vedere sto risultato, ho un’asia che me se magna, speriamo bene. Proprio in diretta, apriamo la mail, non mi sto inventando niente: 26/30, sto godendo, godo! Questo lo dedico a chi dice che non ho mai studiato dopo essere uscito dall’Isola”. Il gesto di abbandonare l’Isola aveva attirato l’attenzione dei telespettatori del reality che lo avevano apprezzato ancora di più sottolineando come il giovane avesse lanciato un bel messaggio ai suoi coetanei.

Alessandro Iannoni e il rapporto con la madre Carmen Di Pietro

Alessandro Iannoni ha condiviso l’esperienza dell’Isola dei Famosi con la madre Carmen Di Pietro. Il ragazzo è stato particolarmente apprezzato per la sua ironia e simpatia. I siparietti con la Di Pietro sono diventati virali. Alessandro è ancora uno studente, precisamente di Economia e Business alla Luiss Guido Carli di Roma. E’ un ragazzo molto riservato e sulla sua vita privata non sappiamo nulla. Tempo fa era fidanzato con una coetanea di nome Ginevra, ma non siamo a conoscenza di ulteriori sviluppi, in un senso o nell’altro, della storia. La partecipazione al reality di Canale 5 ha messo in luce il particolare affiatamento che Alessandro ha con la madre Carmen che è risultata essere apprensiva nei suoi confronti.

Dopo la separazione dei genitori, Alessandro ha deciso di andare a vivere da solo. Carmen Di Pietro ha spronato il figlio a prendere questa decisione per responsabilizzarlo. Nel video di presentazione dell’Isola dei Famosi entrambi avevano dichiarato: “Il nostro punto di forza è che siamo testardi, invece il punto debole è che vogliamo avere ragione entrambi. In passato abbiamo già viaggiato insieme ed è stato un disastro. Siamo bravi ad andare avanti senza guardare indietro e portiamo con noi dei pupazzi. Torneremo a casa con il ricordo di una bella esperienza”.











