Alessandro, Lea e Anita Casale, ex e figlie Barbora Bubulova/ “Ancora una famiglia”

Pur essendo di origine slovacca, Barbora Bobulova si sente ormai pienamente italiana ed è proprio nel nostro Paese che ha ottenuto successo e stabilità. Anzi, è italiano anche quello che è diventat il suo grande amore, il regista Alessandro Canale (si è occupato della fiction “Vostro Onore” con Stefano Accorsi), nonostante i due abbiano vissuto un rapporto caratterizzato da alti e bassi. Lavorare nello stesso ambito permette loro di confrontarsi quando ne hanno la necessità.

Almeno per ora, però, lei non sembra avere la volontà di innamorarsi di nuovo, preferisce dedicarsi alla sua carriera e alle sue bambine: “Non ci penso, sono innamorata delle mie figlie. Di sicuro non potrei accontentarmi: se ci sarà un altro dovrà essere un uomo che è riuscito ad accendermi il cuore. Altrimenti meglio stare da sola” – ha detto lei in un’intervista al settimanale ‘Confidenze’.

Barbora Bobulova e l’amore finito con Alessandro Canale: ora lei pensa alle figlie

Nel corso degli anni la mentalità dell’attrice non è cambiata e anche nel privato agisce in modo razionale. Un ragionamento che ha fatto anche quando il legame con Canale ha iniziato a non funzionare: “Se un rapporto non funziona lo chiudo. Con il mio ex marito ho lottato, ma quando ho capito che era finita ho preferito separarmi. Il primo periodo è stato duro ma ora, dopo quattro anni, siamo sereni”.

Proprio per questo i due fanno il possibile per non rendere serene le loro bambine, Lea e Anita: “Siamo ancora una famiglia. È un papà presente e mi aiuta con le bimbe. Io sono una madre affettuosa, spessissimo dormiamo tutte e tre abbracciate nel lettone. La mia casa sembra quella dei sette nani , è coloratissima. Però alle bimbe dò regole precise e sono abbastanza severa. Le amiche mi hanno soprannominato la nazi ma non è così, infatti le mie figlie non si lamentano mai. Solo, non vogliono, che parli loro in slovacco, come facevo quando erano piccole. Riprendono la lingua solo quando andiamo dai nonni, in estate e a Natale”

