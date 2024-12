Chi è Alessandro Matri, il compagno di Federica Nargi e padre delle figlie Sofia e Beatrice

Piccole gelosie e scaramucce non mancano, ma quella di Federica Nargi e Alessandro Matri è una coppia rodata e solida, come hanno dimostrato anche a Ballando con le stelle 2024. D’altronde i due stanno insieme da 16 anni, sfatando anche il mito della poca longevità delle coppie composte da calciatore e velina. E forse la loro era una coppia su cui pochi hanno puntato all’inizio, credendo fosse soltanto un flirt, eppure gli stessi si sono ricreduti di fronte a questa bellissima storia d’amore che ha portato anche alla nascita di due bambine: Sofia, nata nel 2016, e Beatrice, nata nel 2019.

Anni d’amore durante i quali, come dicevamo, non sono mancati momenti difficili e gelosie. D’altronde, entrambi fanno un lavoro per il quale si è a stretto contatto con tante persone, il che potrebbe creare occasioni per tradire il proprio compagno. Una possibilità che Federica ha però smentito anche in una recente intervista al settimanale Chi: “La preoccupazione c’è, come in tutti i lavori. Siamo insieme da 16 anni. Poi tutto può succedere, ma per fortuna non è mai successo”.

Un argomento, quello della gelosia, di cui si è parlato con la coppia anche recentemente a Ballando con le stelle 2024, quando Alessandro Matri ha sorpreso Federica Nargi, presentandosi in studio per ballare con lei. Dopo la performance, la showgirl ha ammesso di avere delle telecamere in casa attraverso le quali controlla anche gli spostamenti del marito, le stesse telecamere cha casualmente non funzionavano durante le prove di lui per la sorpresa alla compagna a Ballando con le stelle. “Tu lo controlli con le telecamere?” è stata la domanda basita di Selvaggia Lucarelli a Federica Nargi che, senza problemi, ha risposto “Ovvio!”

E mentre si avvicina la conclusione di Ballando con le stelle 2024, c’è chi si chiede se, qualora Federica Nargi vincesse il programma, il suo compagno Alessandro Matri non decida di coronare il momento con una proposta di matrimonio in diretta. Vedremo…