Alessandro Matri, compagno Federica Nargi/ “Matrimonio? Sarà una grande festa”

Alessandro Matri è il compagno di Federica Nargi, concorrente di Tale e Quale Show. Un grande amore quello nato tra la showgirl e l’ex bomber di Milan e Juventus. Dal 2009, infatti, fanno coppia fissa e insieme hanno una bellissima famiglia. Alessandro e Federica, infatti, sono genitori di due splendide figlie: Beatrice e la piccola Sofia. L’incontro tra l’ex calciatore e l’ex velina di Striscia La Notizia è avvenuto nel 2008 durante una cena a casa di amici in comune. Un vero e proprio colpo di fulmine, anche se la bellissima Federica l’ha messo a dura prova visto che si è fatta corteggiare per diversi mesi.

Federica Nargi è Heather Parisi a Tale e quale Show/ Riuscirà a convincere i giudici?

Solo nei primi mesi del 2019 Federica e Alessandro escono allo scoperto paparazzati dalla stampa del gossip intenti a scambiarsi un tenero bacio. Tantissime le copertine dedicate alla coppia che da dodici anni è più innamorata che mai. Insieme hanno anche preso un bulldog francese di nome Carlito. Nel 2016 però la famiglia si è allargata con l’arrivo della primogenita Sofia, mentre nel 2019 è arrivata Beatrice.

Federica Nargi è Daniela Goggi a Tale e quale Show/ Loretta come reagirà all'imitazione della sorella?

Alessandro Matri e Federica Nargi sono sposati? Ancora no, ma…

Alessandro Matri e Federica Nargi, ospite del talk show “Verissimo” di Silvia Toffanin, ha parlato della loro storia d’amore. “Sono stati 10 anni ma non solo rose e fiori. Si cerca di migliorare ma non sempre ci riusciamo. Tutti i giorni una litigatina c’è sempre” – ha detto l’ex velina di Striscia La notizia senza però parlare del matrimonio.

A farlo in realtà è stato il compagno Alessandro Matri che ha precisato: “volevo chiederglielo quest’anno di sposarci, ma è che è nata Beatrice quindi devo rinviare. In programma ci sarà, non le ho ancora fatto la proposta ma ci sarà, è giusto per consolidare la famiglia. Abbiamo tanti amici e quindi credo sarà una grande festa”. La Nargi allora non si è lasciata scappare la cosa replicando: “e fammela ‘sta proposta. Dopo 10 anni dovrebbe essere una grande festa…”. Non resta che attendere la data delle nozze!

Alessandro Matri, Sofia e Beatrice, compagno e figlie Federica Nargi/ Presto sposi?

© RIPRODUZIONE RISERVATA