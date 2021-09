Federica Nargi e Alessandro Matri si sposano/ Proposta di matrimonio a Mykonos

Federica Nargi e Alessandro Matri si sposano. A lanciare la clamorosa indiscrezione è il settimanale Nuovo secondo il quale l’ex calciatore avrebbe fatto la fatidica proposta alla compagna con cui, da anni, vive una meravigliosa storia d’amore, coronata dalla nascita delle loro bambine, Sofia e Beatrice. Secondo quanto racconta il settimanale Nuovo, Alessandro Matri avrebbe chiesto a Federica Nargi di sposarlo durante il viaggio estivo fatto a Mykonos.

La coppia, dopo aver trascorso la maggior parte dell’estate a Formentera con le figlie, Alessandro Matri e Federica Nargi si sono regalati un viaggio a Mykonos dove sarebbe arrivata la proposta di matrimonio segreta. Di fronte alla proposta del compagno e padre delle sue bambine, la Nargi avrebbe accettato di diventare la signora Matri. Il matrimonio, secondo quanto fa sapere Nuovo, dovrebbe essere celebrato nel 2022.

Federica Nargi e Alessandro Matri: il matrimonio nel 2022?

Belli, innamorati e sempre più uniti e complici. La nascita delle piccole Sofia e Beatrice ha reso ancora più forte il legame tra l’ex velina di Striscia la Notizia e l’ex calciatore che, dopo anni di vita insieme, sarebbero pronti a convolare a nozze. Sui social, tuttavia, nessun indizio della proposta di matrimonio che Alessandro Matri avrebbe fatto alla fidanzata in quel di Mykonos. Tuttavia, durante il viaggio di coppia in Grecia, la Nargi ha condiviso diverse foto in cui è raggiante accanto al compagno: merito della proposta di matrimonio?

Per il momento, quella sulle nozze della coppia è solo un’indiscrezione. La conferma arriverà direttamente dalla coppia che condivide molti momenti della propria quotidianità sui social. I fan attendono fiduciosi e, nel frattempo, continuano a sostenere la Nargi a Tale e Quale Show 2021.



