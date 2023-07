Alessandro Matri e Federica Nargi, vacanze a Formentera con le figlie/ Tra coccole e tuffi acrobatici

Alessandro Matri e Federica Nargi: vacanza di famiglia in Spagna

Alessandro Matri e Federica Nargi si sono concessi una vacanza a Formentera (Spagna), insieme alle splendide figlie: Sofia (6 anni), Beatrice (4 anni). La coppia, che di recente è stata ai 50 anni di Vieri alle Baleari, si sta godendo un po’ di relax tra coccole, tuffi acrobatici e tanto relax.

Il calciatore e l’ex velina sono una coppia da 14 anni, esattamente dal 2009, anche se la loro vita è cambiata da allora. Nonostante ciò, trovano sempre il tempo di divertirsi come fa notare il settimanale Chi: “A guardarli adesso, splendidi splendenti sotto il sole di Formentera, sembrano ancora il calciatore e la velina di allora, ancora giovani, bellissimi e innamorati“. La coppia si gode la spiaggia e il mare della nota Playa de Migjorn, prendendosi il tempo di far divertire anche le proprie bambine che giocano spensierate e sorridenti.

Federica Nargi ha avuto un attacco di panico, mentre era in vacanza con la famiglia durante il soggiorno in Alto Adige. L’ex velina, si trovava presso Plan De Corones, insieme al compagno Alessandro Matri e le figlie Sofia e Beatrice, dove ha vissuto momenti terribili.

La modella ha sempre dichiarato di avere un certo timore nell’affrontare le piste sulla neve: “Ci riprovo quest’anno” aveva scritto, ma a quanto pare la situazione non è migliorata. Il giorno dopo, sui social, Federica Nargi ha dichiarato: “Ieri mi sono bloccata, mi è preso un attacco di panico, d’ansia” . Infatti, l’ex velina ha raccontato di aver chiamato il soccorso alpino che l’hanno raggiunta in motoslitta. Nargi ha però ammesso di volerci comunque riprovare per superare questa importante paura e affrontarla nel migliore dei modi.

