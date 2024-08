Ballando con le stelle, anche Alessandro Matri raggiunge Federica Nargi?

Dopo l’annuncio relativo alla showgirl ed ex velina di Striscia la notizia, pare che la padrona di casa Milly Carlucci abbia messo nel mirino anche Alessandro Matri come papabile concorrente di Ballando con le stelle. Il settimanale Chi ha infatti scavato tra le novità del dancing show che da settembre farà ritorno su Rai1 con la nuova edizione e un cast che preannuncia scintille visti i nomi già svelati, da Massimiliano Ossini a Federica Nargi passando per Federica Pellegrini, Francesco Paolantoni e tutti gli altri. Come riporta il magazine pare che la Carlucci abbia voglia di convincere anche l’ex attaccante e compagno di vita dell’ex valletta di Striscia la notizia: riuscirà nell’impresa?

Sono ancora due i concorrenti da rivelare nei prossimi giorni e pare che Alessandro Matri sia uno di quelli in lizza, voglia di tornare sul piccolo schermo potrebbe anche averne visto che di recente si è cimentato nell’esperienza come opinionista mentre Federica Nargi ha partecipato a Tale e Quale Show e adesso ci riproverà in Rai in un programma che potrebbe mettere ancora di più in mostra le sue doti di ballerina.

Ballando con le stelle, gli altri nomi nel cast oltre Federica Nargi e il sogno Alessandro Matri

Oltre all’ex velina e al calciatore Milly Carlucci lavora sottotraccia per quello che sarebbe un altro colpo davvero sensazionale, ovvero Barbara D’Urso, il portale DavideMaggio.it ha rotto il silenzio svelando come le chiacchierate informali siano proseguite nella speranza di arrivare a un accordo che per adesso sembra ancora distante: “Se il dialogo tra le due conduttrici prosegue (vi abbiamo parlato, proprio pochi giorni fa, di un pranzo tra Carlucci e D’Urso a Roma), l’unica strada al momento percorribile sembra quella, con molto meno appeal, dell’ospitata danzereccia per una notte, ma nemmeno in questo caso, sembra che ci sia un punto d’incontro”.

Oltre a Federica Nargi e al desiderato Alessandro Matri, la padrona di casa di Ballando con le stelle 2024 ha già convinto artisti del calibro della Divina Federica Pellegrini e la cantante Nina Zilli, entrambe già accostate in passato al dancing show ma stavolta saranno davvero nel cast.