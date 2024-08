Milly Carlucci non sa più dove cercare per trovare i candidati perfetti di Ballando con le Stelle 2024, e stavolta si è lanciata su Alessandro Matri, il fidanzato di Federica Nargi. Anche se il cast della prossima edizione in partenza dal 28 settembre è già stato annunciato, non mancano di arrivare i colpi di scena. Chissà che la conduttrice non voglia continuare a stupire i telespettatori fino all’ultimo? Nelle scorse settimane, Milly Carlucci è stata abbastanza vaga, ma allo stesso tempo molto impegnata per fare in modo di creare una stagione perfetta su Rai1, come mai prima d’ora.

Infatti, dopo l’annuncio di tutti i concorrenti, aveva confessato che due personaggi famosi sarebbero stati rivelati solo nel corso del tempo per tenere alta la suspance. Ovviamente, le indiscrezioni stanno correndo velocissime e pare che ad essere il futuro candidato per Ballando con le Stelle 2024 sia proprio Alessandro Matri, compagno della bellissima Federica Nargi, anche lei nel cast dell’edizione in partenza tra poco più di un mese.

Federica Nargi è stata una fra le prime ad essere stata annunciata, dopo il rifiuto di Melissa Satta, prima scelta di Milly Carlucci per la nuova edizione di Ballando con le Stelle. L’ex velina e showgirl non ha esitato un attimo a rispondere alla conduttrice di uno dei talent più seguiti in assoluto su Rai, e presto la vedremo volteggiare sul palco davanti ai giudici del programma. Al momento, la Nargi si trova a Formentera, dove si gode il relax insieme al suo Alessandro Matri e le loro bambine, Beatrice e Sofia. Dovremo quindi aspettare ancora un po’ per ricevere la conferma ufficiale della sua partecipazione al cast di Ballando con le stelle. Lui, opinionista di DAZN ed ex calciatore, non sembra aver mai avuto interesse per la danza, ma chissà che la presenza della sua fidanzata non lo coinvolga anche in questa sfida?

A Ballando con le stelle 2024, non sarebbe di certo la prima volta che una coppia gareggia insieme durante il corso del talent. Ricordiamo ad esempio i neo-sposi Giovanni Terzi e Simona Ventura, che hanno gareggiato fino all’ultimo annunciando le nozze davanti a tutta Italia. Intanto, sono confermati tutti i nomi per la prossima edizione: Massimiliano Ossini, Federica Nargi, Nina Zilli, Francesco Paolantoni, i Cugini di Campagna, Federica Pellegrini, Alan Friedman, Sonia Bruganelli, Bianca Giaccero, Luca Barbareschi e il più atteso in assoluto, Furkan Palali di Terra Amara.