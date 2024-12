Luca Calvani, messaggio dal compagno Alessandro: “Mi manchi“

Al Grande Fratello 2024 è arrivato un nuovo confronto tra Jessica Morlacchi e Luca Calvani, dopo il rapporto altalenante dell’ultimo periodo. I due coinquilini hanno fatto chiarezza sulla natura del loro rapporto e su quel “segreto” tenuto nascosto, relativo a cosa sarebbe accaduto tra di loro in un momento di intimità. Per l’attore è poi arrivata una dolce carezza, ovvero un messaggio da parte del suo compagno Alessandro, anche lui piuttosto scosso da quanto accaduto tra i due coinquilini.

“Amore mio, ho bisogno di raggiungerti. Credevo fosse più facile, che avrei sostenuto tutto, e invece non è così. Sono passati ormai 3 mesi e la tua assenza, e quello che sta accadendo, mi stanno facendo processare quanto mi manchi, quanto ho voglia di abbracciarti, annusarti, abbracciarti“, le parole di Alessandro al compagno Luca Calvani. Il suo messaggio si concentra poi sul rapporto con Jessica Morlacchi: “Questo bel ricordo è spesso disturbato, e proprio per il suo rispetto bisogna che tu chiarisca questa situazione, non posso venire io, devi pensarci tu“.

Luca Calvani chiede scusa: “Colpa mia, una leggerezza“

Alessandro, compagno di Luca Calvani, è voluto intervenire sulla questione relativa a Jessica Morlacchi nel corso del messaggio: “Non voglio che si pensi che quello che sta accadendo mi vada bene, e vorrei che il mio nome non venisse più utilizzato da persone che non sanno chi sono e chi siamo. Vorrei che tu continuassi questo percorso a testa alta, fiero di quello che ti aspetta fuori: mi fido di te, so chi sei e sai chi sei per me. Non dare più modo a nessuno di mettere in discussione chi siamo, non permettere a nessuno di fraintendere i tuoi gesti. Io posso solo vivere l’attesa del tuo ritorno con il sorriso di chi è consapevole che questo grande amore tornerà a casa“.

L’attore accoglie in lacrime il tenero messaggio del compagno; poi, in relazione al rapporto con Jessica, fa mea culpa ammettendo di aver sbagliato e di aver causato, attraverso un suo gesto, un fraintendimento da parte della cantante. “È sicuramente stata colpa mia – ammette – una leggerezza, un bisogno di sentirmi connesso a qualcuno e non sono corso subito ai ripari per tranquillizzarlo. Forse sono stato presuntuoso, pensavo di gestire la cosa e mi dispiace: so che lui è forte e non se lo merita. Se sono qua ogni giorno è perché Alessandro veglia su di me“.