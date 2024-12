Jessica Morlacchi e Luca Calvani, confronto di fuoco e rivelazioni choc al Grande Fratello 2024

Il confronto tra Jessica Morlacchi e Luca Calvani al Grande Fratello 2024 è finito con una serie di rivelazioni scottanti. La cantante, colpita da alcuni confessionali di quello che sembra ormai essere un ex amico, ha svelato non solo quanto accaduto tra loro sotto le coperte, di cui tanto si è parlato ma senza mai chiarimenti, ma ha anche rivelato di messaggi in codice che Luca e il compagno Alessandro si sarebbero inviati a distanza e con la complicità di uno degli autori del Grande Fratello.

“Ci sono stati dei messaggi in codice al compagno Alessandro, mi ha detto che c’è un video, di mattina, in cui mi dice ‘A casa tutto ok, ho sistemato tutto, quindi ama, esagera, sogna’.” è stato l’annuncio criptico di Jessica Morlacchi in diretta al Grande Fratello.

Jessica Morlacchi: “Cos’è successo sotto le coperte con Luca Calvani”

La cantante ha quindi svelato cosa è successo con Luca Calvani sotto le coperte: “Ci sono stati atteggiamenti sotto le coperte, abbracci molto complici sotto le coperte, che mi hanno fatto pensare ad altro. Probabilmente mi sono sbagliata e ho capito male, forse lui ha questo tipo di atteggiamento con tutti, anche se ho chiesto ad Amanda se con lei ha mai dormito così con lei e lei mi ha detto di no. Forse l’ho portato io ad essere in questo modo con me”, ha concluso conciliante.

