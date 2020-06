Alessandro Nasi, compagno Alena Seredova/ “Mi era vicino quando piangevo per Buffon”

Pubblicità

Alessandro Nasi è il compagno di Alena Seredova, la showgirl ospite della nuova puntata di “Verissimo – Le Storie” di Silvia Toffanin su Canale 5. Un amore importante quello tra la ex moglie di Gigi Buffon e il manager uniti dal 2015 e da poche settimane diventati genitori della piccola Vivienne Charlotte. Una gioia immensa per entrambi: per la Seredova è il terzo figlio, mentre per Alessandro è il primo. Proprio a Verissimo la Seredova parlando della gravidanza e dell’arrivo della figlia aveva dichiarato: “per lui deve essere assolutamente un’emozione pazzesca: lui ha 45 anni, è molto atteso questo bebè anche nella sua famiglia”. La presenza di Alessandro è stata importantissima nella vita della Seredova, in particolare quando doveva ricucire le ferite dopo la separazione e il matrimonio fallimentare con Gigi Buffon. “Era lì vicino a me quando piangevo per un altro uomo” ha raccontato proprio la Seredova a Verissimo.

Chi è Alessandro Nasi, vicepresidente di Exor

Alessandro Nasi non è solo il compagno di Alena Seredova e padre della piccola Vivienne Charlotte. Classe 1974, Alessandro è nato a Torino, ma ha trascorso buona parte della sua vita nella grande mela dove ha studiato per diventare un top manager. Nato e cresciuto nella famiglia Agnelli, Alessandro per chi non lo sapesse è il cugino di John e Lapo Elkann. In America ha studiato e ha intrapreso una carriera da top manager ed oggi ricopre il ruolo di vicepresidente di Exor, holding finanziaria controllata dagli eredi della famiglia Agnelli. Su di lui si conosce davvero poco: è un uomo riservato, discreto e tranquillo con una grandissima passione per il calcio. Proprio la passione per il pallone ha unito Alena e Alessandro che da circa cinque anni sono indivisibili. “Per me è stato come tornare a casa dopo tanto tempo. È stato sorprendente e meraviglioso, un dono che la vita mi ha fatto” ha dichiarato la Seredova parlando di questa sua nuova vita. Nel salotto “Vieni da me” di Caterina Balivo, la ex moglie di Gigi Buffon parlando proprio del compagno ha detto: “si è preso una donna con due figli, fragile, arrabbiata con tutti gli uomini e ha avuto la pazienza di farla rifiorire. Sì, sono stata una donna fragile e senza fiducia”. Chissà che dopo la nascita della piccola Vivienne la coppia non possa pensare al matrimonio visto che i presupposti ci sono tutti. “Un matrimonio con lui?. Penso che prima o poi quel momento arriverà. Lui non si è mai sposato” ha rivelato la Seredova che non nasconde di essere pronta al grande passo.



