Alessandro Orlando, chi è concorrente Il Collegio 7/ Riuscirà a non innamorarsi di nessuna alunna?

Chi è Alessandro Orlando: il prototipo dello sportivo approda ad Il Collegio 7

Alessandro Orlando è uno dei protagonisti de Il Collegio 7. Si definisce attivo, dinamico, atletico e letteralmente appartenente al sud Italia. E ancora diciassettenne di Torre Annunziata in provincia di Napoli è “letteralmente” il prototipo dello sportivo per eccellenza. Il suo animo eccentrico lo porta a scaricare tutta l’energia in ambito sportivo passando dal calcio, al nuoto, al rugby, non trascurando però una buona dose da riversare entro le mura scolastiche, coinvolgendo spesse volte professori e compagni. I genitori lo definiscono come un bambino cresciuto a cui dover ricordare sempre le regole del gioco, per questo la loro speranza è che Il Collegio 7 possa performare in maniera misurata e definitiva lo stile di vita di Alessandro.

Se dal punto di vista sportivo Alessandro ha ottime potenzialità, dal punto di vista del rendimento scolastico le cose sono diverse così come dimostrato durante l’interrogazione tenutasi in vista della selezione per l’accesso alla classe del docureality. Scienze e matematica non rientrano nel campo delle competenze richieste per una partita a calcio.

Nuovi spunti per Alessandro Orlando a Il Collegio 7

Se la valutazione delle competenze di Alessandro Orlando non la si può ancora fornire, l’esperienza de Il Collegio 7 ha però fornito nuovi spunti al giovane napoletano, almeno per quel che riguarda i contenuti social pubblicati recentemente sui suoi canali social in cui si registrano 3544 followers su uno dei due profili Tik Tok e 4229 su Instagram. Il giovane Alessandro, infatti, predilige una comunicazione sarcastica con i suoi fan scegliendo di postare video in cui risponde velatamente alle domande o supposizioni a lui rivolte circa la sua partecipazione al programma di Rai 2.

Tenendo fede al video fissato nella home del social di Tik tok, Alessandro è al momento single mantenendo così la parola data poco tempo prima circa la sua decisione di non intraprendere relazioni amorose all’interno del programma. Questi dettagli però non fanno ben sperare il giovane di Torre Annunziata che, nonostante lo sguardo affabile e sognante mostrato sui social, pare essere comunque innamorato di una lei che non lo ricambia.

