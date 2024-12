Alessandro Passaponti e Paola Piomboni, chi sono i genitori di Ofelia Passaponti

Lo scorso settembre Ofelia Passaponti ha vissuto una delle più importanti emozioni della sua vita: la vittoria a Miss Italia 2024. La modella, che oggi pomeriggio sarà ospite di Caterina Balivo nella nuova puntata de La volta buona su Rai 1, è al settimo cielo dopo il titolo conquistato, dedicato a coloro che l’hanno sempre supportata, come il fidanzato Federico, la sorella Sofia e i genitori. “Voglio dedicare questa vittoria alla mia famiglia e al mio fidanzato che mi hanno accompagnata dal primo giorno e chi mi hanno sempre esortato ad inseguire i miei sogni che è quello che poi auguro a tutte le ragazze“, aveva commentato subito dopo il trionfo.

Ma chi sono Alessandro Passaponti e Paola Piomboni, i genitori di Ofelia Passaponti? Come raccontato dalla Miss in un’intervista al Corriere della Sera rilasciata a settembre, “mamma, biologa molecolare, lavora nel centro di procreazione medica assistita di Siena e quest’anno è prorettore alla didattica all’Università di Siena“. Il padre è invece geometra con studio nella sua città, Siena, è stato pallavolista e attualmente è allenatore di pallavolo. “Papà l’ha conosciuto in palestra, era il suo allenatore“, ha spiegato Ofelia.

Ofelia Passaponti, Miss Italia 2024: “Vedere la loro felicità…“

Ofelia Passaponti, Miss Italia 2024, nel corso di quell’intervista al Corriere della Sera aveva anche raccontato i valori e gli insegnamenti ricevuti dai genitori Alessandro e Paola: “Sport, studio, amore e valori come l’appartenenza, il rispetto e l’impegno, qualsiasi cosa si faccia, sono il nostro pane quotidiano“.

La vittoria al concorso di bellezza ha regalato una ventata di gioia nella famiglia della modella, riempiendo di orgoglio il cuore dei suoi genitori e di tutta la sua famiglia: “Vedere la loro felicità dopo venti giorni di concorso che sono sembrati due mesi è stata la gioia più grande. Non li ringrazierò mai abbastanza per avermi insegnato a rincorrere i miei sogni rimanendo, però, sempre con i piedi per terra. Loro sono la mia “spinta gentile”. Come nonna Maria e nonno Nievo. Mi hanno detto di avergli regalato la gioia più bella della vita“.

