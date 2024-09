Ofelia Passaponti, Miss Italia: “Il titolo un riconoscimento importante. Il mondo dello spettacolo…”

La nuova Miss Italia viene dalla Toscana, si chiama Ofelia Passaponti, ha ventiquattro anni e a breve diventerà dottoressa in Strategie e Tecniche della Comunicazione. Ospite di “Uno mattina in famiglia”, la giovane nuova miss racconta: “Il titolo è un riconoscimento molto importante. Quest’anno mi affaccio al mondo dello spettacolo con una cura particolare nei confronti nostri da parte di Patrizia Mirigliani, che è stata quella verso la bellezza del sapere, perché ha introdotto l’academy e ci ha fornito un bagaglio culturale importante e una preparazione molto più approfondita. Spero di muovere questi primi passi nella direzione giusta e di togliermi qualche soddisfazione”.

Nina Zilli e Pasquale La Rocca, coppia Ballando con le stelle 2024/ Social impazziti: "vinceranno!"

Ofelia Passaponti: “Sul palco sono stata me stessa”

Ofelia Passaponti ha dedicato la vittoria nel concorso di bellezza alla sua famiglia, che l’ha sempre sostenuta: la mamma Paola, il papà Alessandro e la sorella Sofia hanno sempre fatto il tifo per lei. “Al momento non è cambiato niente nei confronti della mia famiglia e del mio fidanzato, quella che si è vista sul palco di Porto San Giorgio, che ringrazio per aver ospitato la finale, è la Ofelia che i miei genitori vedono tutti i giorni e allo stesso tempo anche i miei amici. Non è cambiato nulla, spero di mantenere questa cosa ma ho fiducia che sarà così”.

Chi è Alan Friedman? Perdita di peso a Ballando con le stelle 2024/ Trasformazione choc

La Miss, fidanzata con Federico Casoni, giocatore professionista di basket, non ha dubbi: il titolo di Miss Italia, conquistato a Porto San Giorgio, nelle Marche, non la cambierà, né nei confronti della famiglia che nei confronti di amici e dello stesso compagno, con il quale è fidanzata ormai da qualche tempo. Proprio a Federico e alla sua famiglia, Ofelia Passaponti ha dedicato la vittoria nel concorso che l’ha incoronata come la reginetta di Italia, la più bella.