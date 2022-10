Alessandro piange a Uomini e Donne per il compleanno/ Il gesto di Maria De Filippi…

Alessandro festeggia il compleanno a Uomini e Donne

Momento emozionante per Alessandro nella puntata di Uomini e Donne dell’11 settembre. Il cavaliere, considerato il veterano dagli altri protagonisti che hanno diversi anni in meno, ha festeggiato il suo 92esimo compleanno nello studio dove ha deciso di mettersi nuovamente in mostra, giocare e divertirsi. Dopo aver letto il biglietto che gli ha scritto Pinuccia, protagonista dell’ennesima discussione con Tina Cipollari, Alessandro è stato sorpreso da Maria De Filippi.

ROBERTA DI PADUA E ALESSANDRO VICINANZA, BACIO A UOMINI E DONNE/ "Ma non mi fido..."

La conduttrice, infatti, ha annunciato l’arrivo di una torta di compleanno e di una serie di regali tutti per lui. “L’abbiamo fatto con piacere con i nostri soldi e c’è anche chi l’ha fatto personalmente ed è giusto dirlo”, spiega la De Filippi mentre raggiunge Alessandro al centro dello studio.

GEMMA GALGANI CHIUDE CON SANTINO A UOMINI E DONNE/ "Frequenta le 28enni..."

Alessandro si commuove a Uomini e Donne

Al centro dello studio, Maria De Filippi aiuta Alessandro ad aprire i regali che gli ha fatto insieme alla redazione tra cui c’è un paio di scarpe, ma anche un dodo con il numero 92. “E quando ne avrà 95?”, chiede il cavaliere. “Lo cambieremo”, è stata la risposta di Maria De Filippi.

Di fronte all’affetto che gli ha dimostrato la redazione di Uomini e Donne, ma anche degli altri cavalieri e delle altre dame così come di Tina Cipollari e Gianni Sperti. Una commozione che piace anche al pubblico che apprezza la presenza del cavaliere che continua a ballare in studio con Pinuccia in cui vede solo un’amicizia contrariamente alla dama che vorrebbe qualcosa in più dal cavaliere.

Tina Cipollari, lite con Fabio Nova e Pinuccia a Uomini e Donne/ "Vergognati, fai..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA