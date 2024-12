Alessandro Rausa ha detto addio a Uomini e Donne. Uno dei cavalieri più amati degli ultimi anni lascia definitivamente il programma di Maria De Filippi, dove è stato accolto sin dall’inizio con tanto affetto e calore. Il merito è senza dubbio dato dalla sua simpatia e risolutezza, ma non solo! Alessandro Rausa ha avuto la forza di rimettere in gioco il suo cuore alla veneranda età di 93 anni. Sforzi ben ripagati, dato che oggi ha conquistato la sua Maria Teresa, della quale è innamorato più che mai.

Palinsesto Natale Mediaset, cosa cambia?/ Stop a Amici, Uomini e Donne, Endless Love e Verissimo

Maria De Filippi insieme alla redazione ha deciso di tenerlo in puntata nonostante fosse fidanzato, grazie al suo carattere frizzante e alla sua personalità travolgente. E così è stato, ad ogni registrazione Alessandro Rausa era presente pronto a spendere una parola di conforto per tutti i partecipanti. Non sono mancati gli abbracci, i fazzoletti a chi piangeva e i regali per il suo compleanno. Alessandro Rausa è stato la vera star di queste ultime edizioni, ma oggi, a 93 anni ha deciso di lasciare tutto per ritirarsi a vita privata con la fidanzata.

Amici 2024/ Diretta puntata 22 dicembre: Teodora eliminata, gli ospiti e chi va in sfida

Alessandro Rausa lascia Uomini e Donne: da Pinuccia alle lacrime di Gemma Galgani

Secondo le prime anticipazioni di Uomini e Donne, Alessandro Rausa avrebbe lasciato il programma con una comunicazione in studio. A quanto dicono le indiscrezioni, tanta è stata la commozione soprattutto da parte di Gemma Galgani che è scoppiata in lacrime dopo la notizia. Del resto, Alessandro è stato un punto di riferimento sin dall’inizio, capace di farsi voler bene da tutti. Molti lo ricordano per le sue diatribe con Pinuccia, la sua prima corteggiatrice che aveva modi un po’ coloriti nei suoi confronti. Il cavaliere, ad ogni modo, è sempre stato un gentiluomo che con la sua personalità pacata ha accresciuto di volta in volta i consensi del pubblico.

Alessandra Celentano e il 'giallo' della maglietta BNM ad Amici 2024/ "Bimbamin*hia? No, vuol dire..."

La scelta di andare via da Uomini e Donne è stata ponderata dopo mesi di divertimento, gioie e tante emozioni. Come quella di marzo 2024, giornata in cui Alessandro Rausa e Maria Teresa hanno deciso di uscire insieme dal programma. Dopo la festa e i consueti petali di rosa, la coppia aveva iniziato una convivenza che a quanto pare continua a gonfie vele. Oggi i due lasceranno definitivamente i riflettori di Canale 5 ma non si esclude che ogni tanto Maria De Filippi estenderà anche a loro un invito nelle puntate più importanti.