Alessandro Rausa e Maria Teresa, scelta a Uomini e Donne/ Tutti pazzi della coppia del trono over

Alessandro Rausa e Maria Teresa, nuovo coppia del trono over di Uomini e Donne

Tutti pazzi per Alessandro Rusa e Maria Teresa del trono over. Nel corso della puntata di Uomini e Donne del 28 marzo 2024, Maria De Filippi ha chiamato al centro dello studio il cavaliere e la dama che, frequentandosi da diverso tempo, hanno annunciato di essere ormai una coppia. Oltre a ballare sempre insieme, i due si frequentano anche fuori dalla trasmissione e spesso Alessandro resta a dormire anche a casa di Maria Teresa. La conduttrice spiega di aver aspettato parecchio prima di rivelare i dettagli della frequentazione che, effettivamente, è una nuova coppia del trono over.

Mentre ballavano al centro dello studio, su Alessandro e Maria Teresa sono scesi anche i petali rossi della scelta anche se, di fatto, la coppia continuerà a partecipare a Uomini e Donne come ha spiegato la stessa conduttrice rassicurando il cavaliere. La storia di Alessandro e Maria Teresa ha conquistato tutti non solo nello studio del dating show di canale 5, ma anche sui social.

I messaggi dei protagonisti del trono over di Uomini e Donne per Alessandro e Maria Teresa

Dopo la messa in onda della puntata, diversi protagonisti del trono over, sui propri profili Instagram, hanno dedicato dei teneri messaggi ad Alessandro e Maria Teresa di Uomini e Donne. “Credo sia la più bella ed emozionante scelta di Uomini e Donne over degli ultimi anni”, si legge nel post condiviso da Jasna.

Anche Gemma Galgani, protagonista indiscussa del trono over dalla prima puntata e che non è ancora riuscita a trovare il suo principe azzurro, ha commentato così la scelta di Alessandro e Maria Teresa: “Un momento indimenticabile, ricco di emozione”.

