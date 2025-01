Sul palco di “Io canto Senior 2025”, show condotto da Gerry Scotti, c’è anche l’energico Alessandro Rea. L’uomo ha 47 anni e una grande passione per il canto, come tutti i “colleghi” che hanno deciso di intraprendere questo percorso nel talent show dedicato ai senior. Ma cosa fa nella vita Alessandro, che ha conquistato con la sua energica esibizione prima il pubblico e poi anche i giudici? Si tratta di un lavoro completamente distante dal mondo della musica, ma nonostante questo Alessandro è riuscito a portare avanti la sua passione. Il concorrente di “Io canto senior” è infatti un assistente capo di polizia penitenziaria, che lavora nella Capitale.

Proprio sul palco del talent ha ringraziato i suoi superiori per avergli dato il permesso per partecipare al talent e mostrare a tutti il suo grande talento. La prima esibizione che lo ha visto protagonista è stata quella nei panni di Tom Jones con “Sex bomb”: la sua performance ricca di ritmo gli è valsa gli applausi del pubblico. Oltre alle doti canore, infatti, Alessandro Rea ha mostrato di avere anche un grande talento sul palco, esibendosi anche in un balletto a ritmo di musica. Un’esibizione carica di grinta che lo ha mandato avanti nello show. Andando avanti nel talent ha poi deciso di esibirsi sulle note di “Delilah” e anche questa volta non ha deluso.

Alessandro Rea, chi è il poliziotto romano con la passione per la musica

Alessandro Rea, entrato a “Io canto Senior” con “Sex bomb” che ha conquistato tutti, è entrato nella squadra di Lola Ponce. Nella vita l’aspirante cantante fa l’assistente capo di polizia penitenziaria ed è in forza a Rebibbia, carcere romano. Un lavoro non semplice che però Rea svolge con passione e impegno, coniugandolo al suo amore per la musica che avrebbe voluto diventasse un lavoro vero e proprio ma così non è stato, almeno fino a questo momento.