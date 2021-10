Alessandro Rossi, fidanzato Francesca Cipriani/ Da ospite a concorrente del GF Vip?

Alessandro Rossi, il fidanzato di Francesca Cipriani, diventerà un concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip 2021? Durante la dodicesima puntata del reality show, Alfonso Signorini ha annunciato la permanenza nella casa di Cinecittà del fidanzato della Cipriani che ha ringraziato il conduttore per laaver dato al fidanzato la possibilità di restare nella casa. Signorini non ha svelato la durata della permanenza nella casa di Alessandro che, pur trascorrendo tutto il giorno in casa con gli altri concorrenti, dorme nella stiva lontano dalla sua Francesca.

Quale sarà, dunque, il futuro di Alessandro? Lascerà la casa questa sera, resterà in casa come ospite ancora qualche giorno o diventerà un concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip 2021? Secondo molti utenti di Twitter, Alessandro diventerà presto un concorrente ufficiale del reality. Sarà davvero così?

Alessandro Rossi rivale della fidanzata Francesca Cipriani al Grande Fratello Vip 2021?

Il numero inferiore degli uomini nella casa del Grande Fratello Vip 2021 potrebbe dare ad Alessandro Rossi diverse chance di diventare un nuovo concorrente. Alfonso Signorini svelerà il misterio già questa sera? Sul web le ipotesi continuano. C’è chi punta ad Alessandro come concorrente unico e chi, invece, pensa che possa formare un unico concorrente con la fidanzata Francesca Cipriani come lo sono le sorelle Selassiè che il pubblico spera di poter vedere presto separate.

Alessandro, in attesa di scoprire se potrà continuare a vivere nella casa del Grande Fratello Vip 2021 o se dovrà lasciare la casa, si gode la compagnia della fidanzata, ma anche quella degli altri concorrenti come Giucas Casella che chiede spesso il suo aiuto per sfuggire dalle attenzioni della Cipriani.

