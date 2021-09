Alessandro Rossi, fidanzato Francesca Cipriani/ “Megafono al GF? Volevano ammazzarmi”

Alessandro Rossi, fidanzato di Francesca Cipriani, è intervenuto in qualità di ospite nel corso della puntata odierna di “Trends&Celebrities”, trasmissione in onda su Rtl 102.5 News e condotta da Francesco Fredella e Simone Palmieri. Il giovane ha parlato della follia d’amore compiuta nella giornata di domenica 26 settembre, quando ha percorso quasi 800 chilometri in auto da Cesenatico a Roma (e ritorno) per urlare frasi romantiche all’esterno della Casa del Grande Fratello Vip, nella speranza che la sua dolce metà potesse udirle.

“Francesca è il mio angelo, la donna della mia vita – ha raccontato il ragazzo –. Avevo visto che era un po’ in crisi negli ultimi giorni. Lei è molto fragile per via del passato che ha avuto e domenica mattina mi sono svegliato con l’idea di fare qualcosa per lei. Così sono partito alla volta della Capitale e col megafono ho voluto dirle che io la amo e per lei ci sono”.

ALESSANDRO ROSSI: “NON CERCO VISIBILITÀ, AMO DAVVERO FRANCESCA CIPRIANI!”

Sempre in riferimento alla sorpresa alla sua Francesca, Alessandro Rossi ha svelato ai microfoni di Rtl 102.5 News che quello che ha affrontato è stato “un viaggio della misericordia. C’era un traffico pazzesco, mi sono messo lì fuori col megafono a urlare. Erano circa le 15 del pomeriggio di domenica, quando un uomo è uscito dal condominio dove vive dicendo che mi avrebbe ammazzato e che la gente aveva il diritto di riposare”.

Un inconveniente che, tuttavia, non ha mandato a monte il piano romantico del giovane, tanto che Francesca Cipriani si è accorta della sua presenza e ha avuto una reazione che ha fatto il giro del web: “Qualcuno l’ha criticata, ma io conosco lei, la sua fragilità, la sua sensibilità. Lei è la mia anima gemella. Aveva bisogno di sentire che io per lei c’ero ed evidentemente quando ha udito la mia voce è esplosa l’insicurezza che c’era dentro di lei”. Alessandro entrerà nella Casa del GF Vip per salutare Francesca? “Se mi chiameranno sì, ho piacere di vederla, perché mi manca tantissimo. La gente cattiva dice che sto con lei solo per visibilità, ma io voglio dire a tutti che non è un articolo sul giornale, su internet o una foto a cambiarmi la vita. Io alle 7 mi devo sempre svegliare e andare a lavorare. Cosa farò quando uscirà dal reality? Vorrei andare in viaggio insieme e passare giorni interi senza staccarmi da lei”.

