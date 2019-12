Alessandro Sallusti vs Selvaggia Lucarelli/ “Esperta di zoc*olaggine”, lei lo querela

“Donne che odiano le donne di successo”, questo il titolo scelto da Alessandro Sallusti per l’editoriale contro Selvaggia Lucarelli. Il direttore de Il Giornale non è stato affatto tenero con la giornalista del Fatto Quotidiano, ma c’è un passaggio in particolare che gli è valso la querela. «Non so se Selvaggia Lucarelli – moralista della lobby del Fatto Quotidiano, quella delle due morali, cioè una per loro e un’altra per loro – parli in quanto esperta di zoccolaggine o di giornalismo, professione a cui è approdata soltanto lo scorso anno». La giornalista ha quindi deciso di prendere provvedimenti e di denunciarlo. In un articolo pubblicato oggi sul Fatto Quotidiano ha contestato al collega la ricostruzione di un suo commento su Twitter all’ospitata a Live Non è la D’Urso di Sergio Vessicchio, il giornalista sanzionato dall’Odg per aver rivolto offese sessiste ad una guardalinee. La sua esternazione era una battuta, che però ha generato questo scontro. «Tutto questo per “difendere l’amica Barbara D’Urso, quindi questioni di primo livello. Lo querelerò e verrà aperto un procedimento disciplinare dall’Odg», ha annunciato sui social Selvaggia Lucarelli.

ALESSANDRO SALLUSTI CONTRO SELVAGGIA LUCARELLI: INTERVIENE BARBARA LEZZI

La battaglia tra Andrea Sallusti e Selvaggia Lucarelli andrà avanti anche dal punto di vista giudiziario. E si inserisce nel solco delle critiche che gli sono arrivate nel corso della trasmissione televisiva su La7, in cui aveva difeso l’articolo di Libero che parlava di Nilde Iotti «brava in cucina e brava a letto». Su questa nuova vicenda però anche la politica ha preso posizione. L’ex ministro per il Sud del governo Conte, esponente del Movimento 5 Stelle, Barbara Lezzi ha infatti riportato uno stralcio dell’articolo di Alessandro Sallusti su Facebook e ha aggiunto: «In Italia, ancora, stare a libro paga della famiglia Berlusconi ti concede tutto. Un direttore di giornale, uno di quelli invitati ovunque per esporre le sue opinioni, può tacciare una donna, in questo caso Selvaggia Lucarelli, di essere un’esperta di zoccolaggine. Lo può fare e restare saldamente al suo posto. D’altronde, il padrone di Sallusti non ha mai fatto mistero di come, secondo lui, debbano essere trattate le donne».





