Alessandro Scarpa “Ciupilan e Nikita? Onestini ha cambiato tutto”/ L’amico di George…

Alessandro Scarpa commenta l’amicizia tra George Ciupilan e Nikita Pelizon

Alessandro Scarpa, amico di George Ciupilan, ai microfoni di Casa Pipol, oltre ad aver svelato il motivo per cui sarebbe stato eliminato dalla casa del Grande Fratello Vip 2022, commenta anche l’amicizia tra George e Nikita Pelizon. Tra tutti i concorrenti, George, durante la permanenza nella casa, si era legato particolarmente a Nikita. Tra i due c’era un rapporto davvero speciale fino ad un allontanamento drastico. Tutto sarebbe stato causato dall’ingresso di Luca Onestini e dall’interesse di Nikita nei suoi confronti.

Oriana Marzoli, smorfie e sguardi negativi a Nikita Pelizon/ Bufera web, il video

“Si sono distaccati nel momento in cui è arrivato Luca Onestini. Nikita si è distaccata per andare verso Onestini. Ho visto un po’ perdere il rapporto, ma non perchè non era un’amicizia vera, ma perchè tra una cosa e l’altra il rapporto si è perso. Poi lui è diventato molto amico di Luca…”, spiega Alessandro lasciando intendere che il rapporto incrinato tra Onestini e Nikita ha portato quest’ultima ad allotanrsi anche da George.

Nikita Pelizon in crisi per Luca Onestini, ancora innamorata?/ Crolla in lacrime e…

Alessandro Scarpa, apprezzamenti per Antonella Fiordelisi

Qual è, dunque, la donna che sta cercando George Ciupilan? “Sicuramente cerca una donna abbastanza matura. In questi quattro mesi è maturato parecchio e quindi, quello che sapevo di lui prima sicuramente è cambiato. Sicuramente cerca una ragazza matura, sveglia, adulta”, risponde Alessandro Scarpa.

A Casa Pipol, poi, l’amico di George svela che, se fosse stato nella casa del Grande Fratello Vip al suo posto, avrebbe provato a conoscere Antonella Fiordelisi. “mi piace perchè unisce la parte viperetta alla sua parte dolce e fragile”, svela Alessandro che vorrebbe conoscerla.

Antonella e Nikita contro Milena al GF Vip: "Fai l'amica e poi nomini?"/ Lei replica: "Non ho visto rispetto"













© RIPRODUZIONE RISERVATA