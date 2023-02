Alessandro Siani, chi è e vita privata/ Attore e comico, si è sposato nel 2008

Alessandro Siani, attore comico e regista napoletano, sarà ospite al Festival di Sanremo 2023. All’anagrafe Alessandro Esposito, scelse il cognome d’arte in onore di Giancarlo Siani, giornalista ucciso dalla camorra. Il suo vero successo è sorto al cinema negli anni Duemila con “Benvenuti al Sud” e “Benvenuti al Nord”, ma non tutti sanno che la sua carriera è iniziata molto prima. Era il 1998 infatti quando apparve per la prima volta in una televisione locale come membro del trio A Testa in giù insieme a Francesco Albanese e Peppe Laurato. Da lì fu notato dalla Rai, che lo portò a collaborare in alcune trasmissioni.

Dopo essersi tolte tante soddisfazioni sul piccolo e sul grande schermo, nel 2021 è stato anche alla guida del tg satirico Striscia la notizia in coppia con Vanessa Incontrada. Questa sera torna per la terza volta al Festival di Sanremo 2023, dopo avere fatto la sua comparsa anche nell’edizione del 2012 e in quella del 2015.

Alessandro Siani, chi è e vita privata: il matrimonio e i figli

Alessandro Siani nonostante la sua celebrità parla molto poco della sua vita privata, soprattutto per quel che concerne la sua famiglia. Pare, infatti, che si sia sposano in “segreto” nel 2008, dopo una storia lunghissima con la sua attuale moglie. La coppia ha avuto due figli, che attualmente sono in tenera età. La donna e i bambini sono stati talvolta paparazzati nel quartiere napoletano di Fuorigrotta, dove vivono, ma di loro non si sa molto altro, neppure i nomi.

Il segreto della felicità della famiglia sembrerebbe essere proprio il rispetto della privacy. L’attore comico e la moglie, infatti, non hanno cambiato le proprie abitudini, nonostante il successo di lui. La carriera e la vita privata sono rimasti totalmente separati. Il comico, da parte sua, ha scelto di non avere neanche un account su Instagram.

