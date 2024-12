Tutti conosciamo Alessandro Siani, comico divenuto famoso per il fantastico film comico Benvenuti al Sud, insieme a Claudio Bisio. Chiaramente l’attore vanta una carriera di successo che lo ha portato ad essere oggi uno dei migliori interpreti della scena cinematografica italiana. Tutto tace però sulla sua famiglia e sulla sua vita privata. Pare, infatti, che Alessandro Siani sia – giustamente – gelosissimo della sua privacy e che non abbia mai voluto far trapelare nessuna informazione sulla moglie e sui figli.

Per ora sappiamo solo che è sposato grazie alla fede che porta sempre al dito. Alcune indiscrezioni svelano che Alessandro Siani ha due figli, ma nessuno ha mai visto foto o video di questi ultimi. Insomma, bocche cucite su tutto ciò che riguarda la sua vita sentimentale. L’attore è nato a Napoli da una donna di origini lombarde di nome Maria Pia Carsana e da papà Mario Esposito, di professione operaio della casa di automobili Alfa Romeo. Ma come mai ha scelto il cognome Siani? L’attore ha spiegato che è stata una scelta per omaggiare il giornalista Giancarlo Siani, ucciso dalla camorra nell’85.

Oggi Alessandro Siani vive felicemente la sua vita. Sposato dal 2008 con la moglie di cui non si conosce il nome, ha due figli. Secondo alcune testate si tratterebbe di due bambine, ma nulla è mai stato confermato. La coppia ha infatti deciso di mantenere il massimo riserbo su tutto quello che riguarda la vita familiare, una scelta volta a proteggere tutto quello che riguarda la parte privata di un personaggio così esposto. Pare oltretutto che abbia conosciuto la moglie diversi anni prima della fama con Benvenuti al Sud.

In più, la moglie di Alessandro Siani non si è mai presentata ai numerosi red carpet dove invece ha presenziato l’attore. Sembrerebbe infatti che la donna non ami molto le telecamere e che non si sia nemmeno presentata alle presentazioni dei suoi film proprio per sfuggire agli occhi delle telecamere. Solo un anno fa, Alessandro Siani è stato per un periodo al centro del gossip per via di un presunto flirt con una ragazza durante il concerto di Geolier, ma si è scoperto poi che si trattava di una collega attrice con la quale ha girato il film “Io e te dobbiamo parlare”. Non era la sua compagna, ma la bellissima Gea Dall’Orto.