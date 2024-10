Alessandro Sigfrido, chi è il figlio di Riccardo Fogli: “Abbiamo imparato tanto insieme”

Nella vita di Riccardo Fogli un posto centralissimo è occupato dal figlio Alessandro Sigfrido, capace di regalare una gioia immensa al padre nel 1993, frutto dell’amore tra il cantante e Stefania Brassi, di cui Riccardo Fogli si innamorò dopo la separazione da Viola Valentino: “E’ nato quando pensavo di non poter avere figli, è stato frutto di quella meravigliosa imprevedibilità che mi ha permesso di diventare padre a 46 anni e di crescere” ha confessato in una vecchia intervista Riccardo Fogli.

Proprio grazie all’arrivo del figlio Alessandro Sigfrido nella sua vita, Riccardo Fogli è riuscito a stravolgere le sue abitudini e cogliere molto di buono dal lieto evento prima della nascita della secondogenita Michelle, qualche anno più tardi: “Abbiamo imparato insieme a fare il bucato, ad appendere i panni, a comprare il primo aspirapolvere”.

Alessandro Sigfrido, Riccardo Fogli: “Ha passato i trent’anni e lavora”

Non sono tantissime le informazioni riguardanti Alessandro Sigfrido, figlio di Riccardo Fogli, ma il cantante in una intervista concessa a I lunatici su Rai Radio 2 ha rivelato: “Ha passato i trent’anni e lavora, sono più in ansia per mia figlia piccola che ha ancora bisogno di me, lei ha bisogno di me e avrà bisogno di me ancora per qualche anno” ha confessato Riccardo Fogli su Alessandro Sigfrido e la figlia Michelle.

Ovviamente entrambi i figli hanno in comune il padre Riccardo Fogli, mentre le mamme sono diverse, il primogenito Alessandro Sigfrido è nato dalla storia con Stefania Brassi, mentre la bimba è venuta al mondo dal matrimonio tra il cantante e la moglie Karin Trentini, tra i quali scorrono circa trent’anni di differenza di età che però non hanno mai ostacolato la coppia nel corso degli anni.

