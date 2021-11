Alessandro Sigfrido e Michelle figli Riccardo Fogli/ “Ecco perché l’ho chiamato così”

Due figli, avuti in momenti differenti della sua decisamente ‘avventurosa’ vita sentimentale, ma che per lui rappresentano tutto: se di Riccardo Fogli si conosce quasi tutto dal punto di vista della sua carriera musicale (come frontman dei Pooh ma anche in veste di solita) e di quella amorosa -tra vari matrimoni, flirt che hanno fatto discutere, riti celtici e riconciliazioni…- di meno si sa dell’artista in veste di padre. Questo perché il diretto interessato da una parte è molto riservato sull’argomento, anche se negli ultimi tempi è apparso spesso in scatti social con i suoi figli, e dall’altro perché per fortuna una volta tanto la vita privata di un artista celebre non finisce immediatamente sotto i riflettori.

Ma chi sono Alessandro Sigfrido e Michelle Mary, i due figli di Riccardo Fogli? Andiamo con ordine e torniamo indietro nel tempo a quando il bassista toscano lasciava per la seconda volta, e questa definitivamente, la moglie Viola Valentino per legarsi nei primi Anni Novanta all’attrice Stefania Brassi: sarà lei infatti a renderlo padre per la prima volta con la nascita di quel bimbo nel 1993 a cui darà un nome altisonante. Del ragazzo, oggi quasi trentenne, sappiamo poco ma tutti ricordano il suo intervento televisivo a difendere il padre durante la chiacchierata partecipazione a una vecchia edizione de “L’Isola dei Famosi”: “Lo portavo con me persino nei tour quando aveva solo 18 mesi” ha ricordato Fogli che ha rivelato anche il motivo di quel secondo nome. “Sigfrido nel ‘Canto dei Nibelunghi’ è il figlio dell’Impossibile”. Il motivo? Qualche anno prima i medici avevano detto a Fogli che probabilmente non sarebbe potuto mai diventare padre. E invece…

ALESSANDRO E MICHELLE, CHI SONO I FIGLI DI RICCARDO FOGLI

E invece Riccardo Fogli non solo è riuscito a coronare il suo sogno di diventare padre ma ha ricevuto anche un nuovo dono con la nascita della seconda figlia. Un lieto evento che per l’ex membro dei Pooh è molto più recente dato che a rendere nuovamente padre Riccardo è stata l’attuale moglie, Karen Trentini: nata dopo il loro matrimonio nel 2010, la piccola Michelle Mary è, a detta del genitore, la “fagiolina” di casa, tanto che durante alcune apparizioni in tv il cantautore si è commosso parlando della bambina dalla quale a volte è costretto a stare lontano a causa del lavoro.

Inutile sottolineare come Michelle, al pari di Alessandro che ha lavorato anche come road manager accanto a Fogli nei suoi tour, sia molto legata al padre. La nascita di una seconda figlia quando Fogli era già in là con l’età gli ha cambiato la vita e durante una ospitata nel salotto della D’Urso aveva spiegato come la figlia fosse diligente e studiosa, replicando a un intervento in diretta della piccola che durante una puntata di “Domenica Live” aveva detto che per ogni giorno che il papà manca da casa mette da parte per lui due bacetti.



