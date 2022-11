Alessandro Vicinanza e Ida Platano, Uomini e donne/ La coppia non trova pace…

Ida Platano e Alessandro Vicinanza, nuovo confronto a Uomini e donne

Ida Platano e Alessandro Vicinanza ancora protagonisti a Uomini e donne. Come fanno sapere le anticipazioni della pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” di Lorenzo Pugnaloni, la dama e il cavaliere, nella puntata in onda oggi, dovranno affrontare ancora un momento difficile per il loro rapporto. Dopo aver manifestato l’intenzione di lasciare la trasmissione infastidito da alcuni atteggiamenti di Ida nei confronti di Riccardo Guarnieri, Alessandro ha cambiato idea decidendo di continuare a frequentare Ida sperando di poter lasciare lo studio con lei.

IDA PLATANO E ALESSANDRO VICINANZA, UOMINI E DONNE/ Lui lascia lo studio: Tina sbotta

A convincere Alessandro sono state le parole di Ida che ha ribadito di non pensare più a Riccardo e di considerarlo definitivamente un capitolo chiuso della sua vita. Cosa accadrà, invece, nella puntata di oggi?

Ida Platano e Alessandro Vicinanza: ancora tensioni in studio

Nel corso della nuova puntata di Uomini e Donne, Ida e Alessandro racconteranno gli ultimi dettagli della loro frequentazione. La storia tra i due continua, ma i problemi non mancano. A scatenare ancora tensioni tra la dama e il cavaliere del trono over è la presenza di Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri che causano sempre incomprensioni.

Uomini e donne, anticipazioni 14 novembre/ Ida non dimentica Riccardo? L'accusa

Nonostante i problemi, però, Ida che non ha ancora dichiarato di essere innamorata di Alessandro, la storia prosegue tra appuntamenti e giornate trascorse insieme a Brescia. Per la coppia arriverà un colpo di scena? Nelle prossime puntate, come svelano sempre le anticipazioni della pagina di Lorenzo Pugnaloni, Ida e Alessandro lasceranno insieme il programma.

LEGGI ANCHE:

UeD: Riccardo Guarnieri dimentica Ida Platano?/ Paparazzato con Gloria Nicoletti...

© RIPRODUZIONE RISERVATA