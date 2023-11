Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua: baci a cena/ Poi l’addio a Uomini e Donne: lui scatena tutto

Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua: primo appuntamento dopo il ritorno di lui a Uomini e Donne

Colpo di scena nella registrazione di Uomini e Donne del 28 novembre. Come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, grandi protagonisti sono stati Alessandro Vicinanza e Roberto Di Padua. L’ex fidanzato di Ida Platano è tornato nel parterre per rimettersi in gioco e cercare nuovamente l’amore. La presenza di Roberta con cui aveva avuto una frequentazione nella scorsa stagione prima della scelta di lasciare la trasmissione con Ida lo ha così spinto Alessandro a darsi una nuova possibilità con lei per chiarire anche ciò che avevano lasciato in sospeso.

Uomini e donne, Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua la nuova coppia?/ Tornano a frequentarsi e...

Nel corso della registrazione di oggi, al centro dello studio, i due hanno raccontato di essere usciti a cena e di essersi baciati più volte. Stando a quanto scritto da Lorenzo Pugnaloni, lui avrebbe detto che “erano mesi che non stavo così bene”. Parole importanti che, però, non portano ad un’esclusiva.

Roberta Di Padua, gesto di Pace per Ida Platano/ La reazione della nuova tronista di Uomini e Donne

Roberta Di Padua chiude con Alessandro Vicinanza

Nonostante la bella serata trascorsa con Roberta Di Padua, Alessandro Vicinanza decide di non concedere l’esclusiva a Roberta spiegando di non volersi precludere la conoscenza con altre dame. In particolare, ci sarebbe una dama, già presente nel parterre, che Alessandro vorrebbe conoscere e a cui vorrebbe lasciare il numero di telefono.

Il cavaliere, tuttavia, decide di non svelare, per il momento, l’identità della donna in questione scatenando la dura reazione di Roberta che, non avendo alcuna intenzione di trovarsi in un ipotetico triangolo, decide di chiudere la frequentazione tornando al proprio posto dopo un’accesa discussione.

Roberta Di Padua, gesto di Pace per Ida Platano/ La reazione della nuova tronista di Uomini e Donne

© RIPRODUZIONE RISERVATA