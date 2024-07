Roberta Di Padua choc “Persi 10 chili in un mese e mezzo”/ L’ex dama di Uomini e Donne “consumata dal lavoro”

Le foto del prima e il dopo non mentono: il cambiamento fisico di Roberta Di Padua è sotto gli occhi di tutti, d’altronde l’ex dama di Uomini e Donne ha perso ben dieci chili in appena un mese e mezzo. Una perdita di peso che ha lasciato di sasso i fan di Roberta, che si sono preoccupati per le sue condizioni di salute. “Volevo rassicurarvi, io sto bene”, ha detto la dama di Cassino, cercando di tranquillizzare tutte le persone che si sono preoccupate per lei in questo periodo.

Roberta Di Padua in bikini dopo il dimagrimento/ L'ex Uomini e Donne stupisce tutti così

Un periodo evidentemente estenuante da diversi punti di vista, come ha raccontato lei stessa: “Fisicamente ho perso molto peso, è vero. C’è stato un periodo lavorativo molto intensa che è finito, mi ha consumata. Sono scesa di 10 chili in un mese e mezzo ma non c’è nessun problema particolare. Tutto super bene”.

Alessandro Vicinanza sorprende Roberta Di Padua e smentisce la crisi: "Amo la tua libertà"/ La dedica social

Roberta Di Padua, periodo molto stressante per l’ex dama di Uomini e Donne

Da quanto si è potuto apprendere dai canali social di Roberta Di Padua, l’ex dama di Uomini e donne avrebbe riaperto un incarico professionale molto importante, nell’ultima campagna elettorale, accumulando stress e tensioni. Al di là di questo, fortunatamente, non sembra nascondersi alcuna altra problematica, né l’inizio di chissà quale dieta particolare.

Roberta di Padua sta bene e tutto pare procedere per il meglio anche sul fronte sentimentale con il fidanzato Alessandro Vicinanza, malgrado i numerosi rumors di crisi e di possibile rottura. Tra i due infatti sembra procedere nel migliore dei modi e secondo i ben informati la coppia starebbe trascorrendo serenamente i primi mesi del loro amore fuori dal programma.

Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza: altro che fuoco di paglia/ Come stanno dopo Uomini e Donne

© RIPRODUZIONE RISERVATA