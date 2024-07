Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza tra le coppie di Temptation Island a settembre? I rumor

La versione estiva non è ancora finita, le ultime due puntate andranno in onda mercoledì 24 e giovedì 25, ma già si è proiettati nella prossima edizione che andrà in onda a settembre ed in questi giorni si moltiplicano i rumor e le indiscrezioni su chi saranno le coppie di Temptation Island 2024 a settembre, nella versione invernale. Nei giorni scorsi Lorenzo Pugnaloni ha annunciato che molto probabilmente ci saranno delle coppie nate in un altro programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne ma chi potrebbero essere, nel dettaglio, queste coppie?

Tra i nomi più plausibili spuntano Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza di Uomini e Donne. Dopo anni di attesa, Mediaset potrebbe scegliere proprio loro per affrontare il percorso sotto la guida di Filippo Bisciglia. Nonostante abbiano attraversato una recente crisi, i fan sospettano che potrebbe trattarsi di una strategia per essere selezionati per il programma. Al contrario non vi sono speranza di vedere nel reality dei sentimenti Ida Platano. La sua esperienza da tronista si è conclusa malissimo, divisa tra Mario Cucitore e Pierpaolo Siano, non ha fatto nessuna scelta, non ha un fidanzato e dunque non ha le caratteristiche per la prossima edizione di Temptation Island.

Temptation Island 2024 torna a settembre: le possibile coppie della prossima edizione

E tra le possibili coppie nate ad Uomini e Donne che potrebbero decidere di mettere alla prova i loro sentimenti nella prossima edizione di Temptation Island in onda a settembre spunta il nome di Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone. Recentemente, i due hanno annunciato la loro intenzione di andare convivere, ma prima desiderano fare una lunga vacanza insieme, forse per mettere alla prova la loro compatibilità e il reality condotto da Filippo Bisciglia sempre essere l’occasione perfetta a tale scopo. Del resto Cristiano, che si professa innamorato di Asmaa, già nel dating show di Maria De Filippi ha dimostrato di essere sensibile al fascino femminile ed in un villaggio pieno di single potrebbe mettersi alla prova. Infine, anche la partecipazione di Marco Antonio ed Emanuela appare improbabile, dato che la loro relazione sembra essere terminata definitivamente.