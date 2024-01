Alessandro Vicinanza perchè è finita con Ida Platano/ La frequentazione con Roberta Di Padua e…

Alessandro Vicinanza, perchè è finita con Ida Platano e il ritorno a Uomini e Donne

Alessandro Vicinanza ha avuto una storia d’amore con Ida Platano. La coppia si è conosciuta all’interno degli studi di Uomini e Donne, per poi decidere di proseguire la loro relazione lontani dalle telecamere. La loro storia è stata costituita da alti e bassi, e anche da diverse indiscrezioni su presunti tradimenti. La rottura tra Alessandro e Ida è arrivata nel corso dell’estate tra accuse reciproche. La dama siciliana, però, è salita sul Trono classico, mentre Vicinanza è tornato in studio e ha ripreso la frequentazione con Roberta Di Padua.

Ma qual è il motivo che ha portato il cavaliere a tornare nel dating show? A spiegarlo è lo stesso Alessandro ai microfoni del Magazine del programma: “Perché è emozionante! È un programma che ti dà la possibilità di conoscere persone, di uscire con loro e di metterti in gioco veramente…Poi ammetto di soffrire un po’ la solitudine. Non mi piace stare solo. verità ho una bellissima famiglia, tanti amici, faccio vita sociale, ma non avendo una compagna mi sento comunque solo…avverto questa mancanza in modo molto forte.” Sui motivi che hanno portato alla rottura con Platano, il cavaliere non si è mai del tutto pronunciato.

Alessandro Vicinanza e la fine della frequentazione con Roberta Di Padua

Alessandro, dopo la rottura con Ida Platano che è poi salita sul Trono, è tornato a Uomini e Donne ritentando una frequentazione con Roberta Di Padua che aveva precedentemente interrotto proprio per essersi innamorato della dama siciliana: “Ricordo le nostre uscite dello scorso anno, è una donna che non me la dà vinta, quindi è appassionante perché con lei non ti annoi mai ” dichiarava il cavaliere al Magazine del programma.

E ancora: “Poi è una persona coinvolgente, e ha tante qualità che mi spingerebbero a riprovare a uscire con lei. Anzi, più che riprovare, per me sarebbe un ricominciare da zero facendo tabula rasa del passato. Io mi ero accorto della nostra sintonia, ma il mio cuore in quel momento andava da un’altra parte e, anche se provavo a spostarmi altrove, tornava sempre là.” La frequentazione tra i due si è poi interrotta a causa della richiesta da parte di Roberta di avere l’esclusiva. Vicinanza non ha voluto smettere di conoscere altre donne e questo avrebbe spinto Di Padua, secondo i rumor, a lasciare definitivamente il dating show.

