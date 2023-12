Alessandro Vicinanza spiazza: “Con Roberta Di Padua ci riproverei”/ “Uomini e Donne è emozionante”

Alessandro Vicinanza rompe il silenzio su Roberta Di Padua: “Con lei ci riproverei”

Alessandro Vicinanza è ritornato dopo oltre un anno di assenza ad Uomini e Donne e tra le dame che hanno colpito maggiormente la sua attenzione c’è nuovamente Roberta Di Padua. I due si erano già frequentati in passato ma le situazione non si è evoluta nel migliore dei modi, adesso le cose potrebbero andare diversamente. In un’intervista concessa ad Uomini e Donne Magazine, infatti, il cavaliere del dating show di Maria De Filippi ha confessato: “Roberta (Di Padua ndr.)è una donna che non me la dà vinta, quindi è appassionante perché con lei non ti annoi mai. Poi è una persona coinvolgente, e ha tante qualità che mi spingerebbero a riprovare a uscire con lei. Anzi, più che riprovare, per me sarebbe un ricominciare da zero facendo tabula rasa del passato”

Alessandro Vicinanza ha poi aggiunto che con Roberta Di Padua c’è stata sin da subito sintonia ma lui aveva il cuore impegnato altrove. Non rinnega nulla del suo passato perché si è trattato comunque di una storia importante però adesso che è libero e solo vorrebbe riprendere il filo del discorso con la dama di Uomini e Donne perché molte cose sono rimaste in sospeso. Resta da capire, quindi, quali sono i sentimenti della Di Padua e se è disposta a ricominciare con lui. Dall’altra parte, invece, ad essere abbastanza cinica sulla coppia ci ha pensato Tina Cipollari che ha parlato di minestra riscaldata.

Spazio ha avuto durante l’intervista ad Uomini e Donne Magazine anche il motivo del ritorno nel dating show di Maria De Filippi. Alessandro Vicinanza ha spiegato: “Sono tornato a Uomini e Donne perché è emozionante! È un programma che ti dà la possibilità di conoscere persone, di uscire con loro e di metterti in gioco veramente… insomma Uomini e Donne è Uomini e Donne! Poi ammetto di soffrire un po’ la solitudine. Non mi piace stare solo. verità ho una bellissima famiglia, tanti amici, faccio vita sociale, ma non avendo una compagna mi sento comunque solo…avverto questa mancanza in modo molto forte”

Alessandro Vicinanza ha le idee chiare anche sulla sua donna ideale. Innanzitutto è necessario che sia sincera ed onesta, cerca un persona che sia presente tutti i giorni e che lo sappia accompagnare nella vita quotidiano. Ha poi aggiunto che lui lavora tanto e vorrebbe accanto a se qualcuno che non gli faccia pesare la sua assenza. E tra i suoi buoni propositi, infine, rientrano anche l’andare piano e con calma in un’eventuale nuova conoscenza.











