ALESSANDRO VICINANZA, UOMINI E DONNE/ Cristina Tenuta: “Non provo molto trasporto per lui…”

Cristina Tenuta, passo indietro con Alessandro Vicinanza

Alessandro Vicinanza ribadisce di essere molto interessato a Cristina Tenuta la quale, tuttavia, nella puntata di Uomini e Donne dell’8 gennaio, ammette di non provare lo stesso interesse al punto da fare un passo indietro anche di fronte alla scelta di Roberta Di Padua di lasciare ufficialmente la trasmissione.

Cristian Forti, Uomini e Donne/ Virginia e Valentina litigano, lui: "Non ho ancora la scelta"

“E’ stata una bella serata. Sono stata bene, però, per me Alessandro ha un qualcosa in sospeso e deve continuare in questa direzione. Se fosse stata una persona che mi aveva colpito così tanto, avrei detto che me la sarei giocata con Roberta. Siccome non ho molto trasporto per lui, non ho voglia di mettermi in una situazione difficile“, spiega Cristina. “A me, qualcosa lei mi ha smosso. Ho pensato a lei e, sinceramente, nei suoi confronti, si è smosso un sentimento”, puntualizza Alessandro (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Roberta Di Padua lascia Uomini e Donne per Alessandro Vicinanza/ "Mi sono rotta le palle. Non voglio..."

Alessandro Vicinanza tra Cristina Tenuta e Roberta Di Padua

Alessandro Vicinanza, tornato nel parterre del trono over di Uomini e Donne dopo la fine della relazione con Ida Platano, è ufficialmente il protagonista indiscusso delle dinamiche della trasmissione di Maria De Filippi. Nella puntata in onda l’8 gennaio, Alessandro Vicinanza torna al centro dello studio per un confronto con Roberta Di Padua. Quest’ultima, molto interessata ad Alessandro, ha più volte espresso la volontà di avere una frequentazione esclusiva con il cavaliere salernitano il quale, tuttavia, è di un altro parere.

Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 8 gennaio: Roberta va via, Alessandro e Cristina...

Contrariamente a Roberta, infatti, Alessandro, dopo aver chiuso l’importante storia d’amore con Ida, ha deciso di rimettersi in gioco, ma senza bruciare le tappe al punto da aver deciso di uscire anche con Cristina Tenuta, la dama del trono over che ha immediatamente catturato la sua attenzione.

Alessandro Vicinenza esce con Cristina e Roberta lascia lo studio

Dopo dubbi e tentennamenti, Cristina Tenuta ha deciso di accettare l’invito ad uscire con Alessandro Vicinanza che non ha mai nascosto di essere molto incuriosito dalla dama. Una notizia che Roberta Di Padua si aspettava ma di fronte alla quale ha una reazione durissima al punto da decidere di lasciare ufficialmente la trasmissione.

Alessandro decide di uscire dallo studio per parlare con Roberta e convincerla a restare per combattere per ottenere ciò che si desidera ma la decisione della dama non cambia: la Di Padua, infatti, non volendo uscire con un uomo che frequenta altre donne e non essendo interessata a nessun altro, decide di andare via.











© RIPRODUZIONE RISERVATA