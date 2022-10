Alessia Abruscia, chi è la concorrente Il Collegio 7/ Aspirante estetista non ama le regole: creerà problemi?

Chi è Alessia Abruscia: la concorrente calabrese capatosta de Il Collegio 7

Alessia Abruscia è una tra le più giovani protagoniste della settima edizione del docu-reality Il Collegio 7, proposto da Rai 2 e in onda da oggi, 18 ottobre 2022. La ragazza viene definita “la calabrese capatosta” sul profilo instagram del collegio (ilcollegioufficialerai). La quattordicenne di Mirto Crosia, in provincia di Cosenza, ha sin da subito dimostrato il suo carattere deciso già dal backstories disponibile su Raiplay e sui social.

Il motto di Alessia Abruscia è “vivo sempre no comment perché se comment è un brutto comment” infatti, come dichiarato nella presentazione, la giovane non fa mistero della sua sincerità nei rapporti interpersonali, anche di quelli con i suoi genitori. Sarà dunque molto complicato gestire questa giovane ragazza che già dai primi commenti ci si aspetta possa portare un po’ di pepe all’interno della scuola più famosa della televisione. Di certo Alessia non sarà un personaggio piatto, di questo ne siamo sicuri.

Alessia Abruscia poco incline alle regole, darà del filo da torcere ad Il Collegio 7

Alessia Abruscia si dimostra poco incline alle regole sia fuori che dentro casa, tanto da portare i genitori a sperare che l’esperienza ne Il Collegio 7 possa farle comprendere il rispetto delle stesse. Complice il fatto che Alessia non abbia saputo rispondere alla domanda “In che anno nasce la Repubblica italiana?” durante le selezioni, il grande rammarico del padre è proprio legato alla bocciatura della figlia nell’anno scolastico conclusosi nel giugno del 2022, ma Alessia ritiene che i suoi genitori abbiano uno stile di vita troppo chiuso e distante dal suo tanto da considerarli antipatici.

Aspirante estetista nel prossimo futuro, amante delle unghie e delle extenscion alle ciglia, la giovane calabrese è seguita da 3.986 followers sul suo profilo privato di Instagram e da altrettanti 1.984 followers su Tiktok, piattaforma su cui intrattiene il suo pubblico con video al limite tra l’ironia e il sarcasmo costruiti sulle basi delle hit rap più celebri del momento. I tratti mediterranei delineano il profilo di una giovane ragazza “irascibile” e poco incline allo studio, come definita dai suoi genitori, ma allo stesso tempo genuina e con le idee chiare.

