Alessia Cammarota choc/ “Ho avuto un Incidente, la donna non si è fermata allo stop”

Alessia Cammarota coinvolta in un incidente: il racconto choc

Alessia Cammarota è stata protagonista di un racconto scioccante sui social; l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è rimasta coinvolta in un incidente d’auto. Stando al suo racconto, una donna non si sarebbe fermata allo stop prendendo in pieno la sua macchina: “Sembrava una brava persona infatti le ho detto di andare a lavoro senza problemi e che ci saremmo accordate in un secondo momento con l’assicurazione” afferma l’influencer.

Come riporta Leggo, Alessia Cammarota ha poi tentato di contattate la donna per la costatazione amichevole ma qualcosa è andato storto: “Ho provato più volte a chiamare la signora senza ricevere mai una risposta, fino a quando l’ho sollecitata dicendole che se avesse continuato a non rispondere io avrei dovuto denunciare il fatto”. Ma questa è sola la punta dell’iceberg di quanto accaduto all’ex corteggiatrice.

Alessia Cammarota, la donna si è finta la nipote: ecco cosa è successo

Alessia Cammarota sta bene, nonostante sia rimasta coinvolta in un incidente non è successo nulla di grave. Nel momento in cui l’influencer è entrata in trattative con la donna, che aveva torto, sono cominciati a subentrare dei problemi.

Da quanto ha raccontato l’ex corteggiatrice sui social la donna, che in un primo momento si negava al telefono, ha finto di essere la nipote. Come riporta Leggo, la Cammarota sconvolta dalla situazione si è arresa aggiungendo: “Mi auguro solo di non incontrarla mai più e soprattutto di non incontrarla mai quando attraverso la strada”. La situazione verrà affidata all’assicurazione, ma l’importante è che Alessia stia bene. Infatti, la compagno di Aldo Palmeri ha annunciato di essere incinta del terzo figlio.

