ALESSIA CAMMAROTA E ALDO PALMERI, IN ARRIVO TERZO FIGLIO/ “Dopo aborto avremo Mattia”

Alessia Cammarota e Aldo Palmeri, la coppia nata a Uomini e Donne, sono in attesa del loro terzo figlio e hanno annunciato a Verissimo che si chiamerà Mattia. A scegliere il nome sono stati i fratellini Nicolò e Leonardo, che erano anche loro presenti in studio. “Vogliamo avere una famiglia numerosa e che si ami. Non saremo mai soli. L’amore che portano i bambini è inimmaginabile”, hanno ammesso.

Jessica Aidi, chi è la moglie di Marco Verratti/ L'incontro, poi la proposta di nozze a Marrakech

Un anno fa la coppia ha dovuto affrontare un dramma, dato che la precedente gravidanza si è conclusa con un aborto spontaneo al quinto mese. “Alcune volte è difficile nascondere una gravidanza, soprattutto quando si è nel mondo dello spettacolo. Era tra l’altro una cosa così bella che avevamo voglia di dirlo. Lo abbiamo annunciato e sono stati dei mesi splendidi, abbiamo ricevuto tanto affetto. Poi l’interruzione. Ero molto avanti, è stata dura per questo. Ho dovuto affrontare un vero e proprio parto”, ha raccontato Alessia. La sofferenza è stata tanta anche per Aldo. “Abbiamo cercato di tenere il dolore dentro le nostre quattro mura, ma sappiamo cosa abbiamo passato, soprattutto lei. Una madre è madre dal concepimento, mentre un padre lo è quando conosce il suo bambino”. Adesso hanno ritrovato la felicità. “Oggi stiamo bene, abbiamo affrontato ciò che è accaduto e siamo sereni. Stiamo vivendo questa nuove gravidanza senza paure”. (agg. di Chiara Ferrara)

Chi sono Evita e Ciro Ciri, figlia ed ex compagno Paola Pitagora/ "Ama suo padre…"

Alessia Cammarota e Aldo Palmeri: da Uomini e Donne al “grande passo” in pochi mesi

Uomini e Donne è in assoluto il dating show più noto e longevo della televisione italiana; la sua fortuna è certamente dovuta alla trasparenza dei sentimenti messi in gioco che portano alla nascita di coppie in grado di appassionare milioni di telespettatori. I fan più affezionati della trasmissione sicuramente ricordano l’emozionante trono di Aldo Palmeri; il suo percorso nella stagione 2013/2014 culminò con la scelta di Alessia Cammarota e insieme hanno costruito una famiglia felice.

La passione scoppiata a Uomini e Donne tra Aldo Palmeri e Alessia Cammarota portò ad una vera e propria corsa a bruciare tutte le tappe, segno evidente di un sentimento forte e veritiero. A pochi mesi dalla scelta arrivò infatti il primogenito della coppia, Nicolò, seguito dal matrimonio celebrato nel 2014. Il rapporto idilliaco tra Aldo Palmeri e Alessia Cammarota non è stato però immune alle possibili incomprensioni che possono caratterizzare qualsiasi coppia.

Chi è Piero Neri, ex fidanzato Raffaella Fico/ "Si è rivelato una delusione…"

Alessia Cammarota e Aldo Palmeri: dalla rottura del 2016 alla lieta notizia del maschietto “in arrivo”

Nel 2016 Alessia Cammarota e Aldo Palmeri arrivarono infatti alla sofferta decisione di lasciarsi; una crisi profonda che sembrava aver spento definitivamente quel grande sogno d’amore. Un anno dopo però l’amore tra i due si è dimostrato più forte delle incomprensioni e delle ruggini del passato ed è arrivata così la riappacificazione. Pochi mesi dopo, a rafforzare ulteriormente il legame, arrivò infatti il secondogenito della coppia, il piccolo Leonardo.

Oggi Alessia Cammarota e Aldo Palmieri vivono in armonia la bellezza del loro amore arrivato ormai alla soglia dei 10 anni. Di recente entrambi hanno avuto modo di comunicare ai propri followers un ulteriore lieta notizia; è infatti in arrivo il terzo figlio. “Nella pancia della mamma c’è un maschietto”, scriveva sui social Alessia Cammarota, svelando dunque anche il sesso del nuovo nascituro. Tra l’altro, sempre sui social, la giovane aveva avuto modo di accennare alle triste vicissitudini di due anni prima; la moglie di Aldo Palmeri aveva dovuto far fronte alla perdita del suo terzo figlio per via di un tragico aborto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA