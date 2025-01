Alessia Cammarota e Aldo Palmieri, la coppia nata a Uomini e Donne sta vivendo una nuova crisi?

Alessia Cammarota e Aldo Palmieri sono una delle coppie iconiche e più amate nate nello studio di Uomini e Donne. La loro storia è stata tormentata sin dall’inizio, eppure il grande amore che li lega ha portato Aldo e Alessia a superare molti ostacoli, anche un tradimento da lui ammesso pubblicamente. Nelle ultime ore, i fan della coppia sono però nuovamente allarmati a causa di un post che Alessia ha pubblicato sui social.

Ai molti che le hanno fatto notare come, ultimamente, postasse sul suo profilo solo promozioni e pubblicità, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha replicato ammettendo di non essere in un momento facile della sua vita. “Non sto vivendo una gran periodo, ho bisogno di tempo, del mio tempo. – ha esordito Alessia – Ci sono impegni che ho preso, non pensando di vivere tutto questo. Ma li ho presi e li porterò avanti! Mi ero promessa che col nuovo anno mi sarei rimessa in pista ma non riesco, non me la sento… non ancora”.

Alessia Cammarota e Aldo Palmieri, come hanno superato il tradimento in passato

Alessia Cammarota non ha specificato i motivi di questo momento difficile, tuttavia molti hanno iniziato a credere che si tratti di un nuovo momento di crisi per lei e Aldo Palmieri. C’è chi, addirittura, ipotizza un nuovo tradimento. Ipotesi, d’altronde, alimentata da una segnalazione di Deianira Marzano.

Per il momento non possiamo azzardare ipotesi, che saranno Alessia o Aldo a chiarire. Di certo, già una volta l’ex corteggiatrice ha perdonato un tradimento, spiegando poi a Verissimo ci fosse riuscita: “È stato un percorso, non è durato pochissimo, abbiamo camminato, per un momento abbiamo avuto bisogno di stare separati, per poi, giorno dopo giorno, tutto il nostro rancore lo abbiamo messo da parte e ci siamo innamorati di nuovo. È questo ad aver reso poi forte la nostra storia”.

