Alessia Cammarota sbotta: “Mi fate i conti in tasca e…”/ Sfogo dell’ex Uomini e Donne

Pur essendo molto impegnata tra lavoro e famiglia, Alessia Cammarota cerca di ritagliarsi del tempo per rispondere alle domande dei fan attraverso l’apposita funzione Instagram. Tra le tante domande ricevute, Alessia ha risposto a chi le chiedeva dove trovasse il tempo da dedicare a se stessa, ma anche alla casa quando i suoi bambini erano più piccoli e com’è essere mamma di due maschi. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, dopo aver sottolineato che tutti i bambini sono impegnativi, sia maschi che femmine, ha spiegato che quando i figli erano più piccoli cercava di svolgere le faccende organizzandosi e ritagliandosi del tempo.

La curiosità dei fan, però, non è finita qui. “Perchè non hai una signora delle pulizie visto che puoi ampiamente permettertela?“, le ha poi chiesto qualcuno. “Certo che ce l’ho. La mia Annina mi aiuta tantissimo, ma non lavora solo con me quindi può venire due volte a settimana. Come sapete, però, per me la casa va pulita tutta tutti i giorni. Quindi quando non c’è lei, ci penso io”, ha risposto Alessia.

Le parole di Alessia Cammarota

Come fa sapere Isa e Chia, poi, Alessia Cammarota si è lasciata andare ad un amaro sfogo sui social. “E’ una cosa con cui combatto quotidianamente. Tantissime persone stanno lì a farmi i conti perchè presumi lavorino con il mio commercialista, se no non me lo spiego”, ha detto Alessia.

“Io sono cresciuta con la mia mamma che è una donna che si sarebbe potuta permettere non due, ma ventisei donne delle pulizie ma si è sempre occupata di noi, dell’azienda, di papà. E ancora oggi si occupa di tutto da sola. fuori è pieno di donne che sanno fare senza alcun aiuto, nonostante possano permetterselo”, ha aggiunto la Cammarota in un video che potete vedere cliccando qui.

