Alessia e Lino di Temptation Island 2024, lei rompe il silenzio sui social: “Ecco che esperienza è stata”

Si è conclusa con degli ascolti da record quest’ultima edizione di Temptation Island 2024 e solo due coppie su sette hanno scelto di continuare la loro storia d’amore con i proprio partner: Jenny e Tony e Siria e Matteo. Ha deciso di troncare, invece, con il suo fidanzato Lino, Alessia che si è sentita più volte mancata di rispetto. Lino Giuliano non solo nel reality ha flirtato con la single Maika Randazzo ma dopo il falò di confronto finale con Alessia Pascarella, in cui si sono lasciati, ha trascorso la notte con la tentatrice, seppur in camere separate. Lino ha richiesto un altro falò di confronto ma Alessia non ha più voluto sapere nulla.

Alessia e Lino di Temptation Island 2024 si sono lasciati definitivamente e nelle score ore la 30enne napoletana ha rotto il silenzio sui social facendo un bilancio su questa esperienza e sulla sua relazione. Nel dettaglio, Alessia Pascarella innanzitutto ha voluto ringraziare tutti coloro che l’hanno supportata: “Buongiorno, comincio ringraziando tutte le persone che mi sono state di supporto e dei tanti messaggi ricevuti che mi hanno riempito il cuore di gioia.” E subito dopo ha aggiunto: “È stata un’esperienza molto intensa e significativa, altalene di emozioni che mi hanno spesso travolta e spiazzata.”

Temptation Island 2024, Alessia Pascarella si lascia con Lino Giuliano e volta pagina

Ha preso forza e consapevolezza Alessia ed ha deciso di voltare pagina dopo Temptation Island 2024. Lino è e rimarrà una persona che è stata importante nella sua vita ma ormai appartiene al passato. Nella sua storia su Instagram Alessia confessa: “Adesso devo pensare a me, alla mia felicità, ricomincio dalla persona che sono stata, nonostante i 4 anni trascorsi con una persona che è stata e che sempre sarà importante nella mia vita. Mi auguro di ritrovare al più presto la serenità che merito. Vi abbraccio, Alessia.