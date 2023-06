Alessia e Davide, coppia Temptation Island 2023/ Lei lo tradiva, lui sapeva tutto: il web attacca!

Chi sono Alessa e Davide a Temptation Island 2023: la coppia in crisi per dei tradimenti

Alessia e Davide sono due dei nuovi protagonisti della prossima edizione di Temptation Island che inizierà lunedì 26 giugno 2023, su Canale 5. Nel video di presentazione della coppia pronta a mettersi in gioco nel programma di Canale 5, Alessia 32 anni, fidanzata con Davide da 11 anni, ha detto: “Scrivo io a Temptation Island perché dopo aver avuto una relazione, per circa due anni, con una persona molto più grande di me, a giugno dello scorso anno Davide mi ha scoperto. Io quest’anno ho fatto di tutto per riconquistarlo ma credo di non esserci riuscita. Voglio capire se possiamo continuare a rimanere insieme oppure ci dobbiamo definitivamente allontanare”.

Dal canto suo, Davide ha spiegato di aver saputo della relazione clandestina di Alessia per un anno e mezzo, ma di averglielo tenuto nascosto. Lui vuole partecipare al programma per capire se riuscirà a perdonarla “e soprattutto a dimenticare quello che mi è stato fatto. Quando la guardo negli occhi vedo chi mi ha tradito”.

Temptation Island, Alessia già volto televisivo in passato: i sospetti del web

Dalla presentazione della coppia, i più attenti hanno notato un dettaglio, capendo che il volto di Alessia non è proprio nuovo in televisione. La concorrente di Temptation Island, infatti, è già stata protagonista di diverse trasmissioni in televisione nel corso degli anni. Sul web, sono spuntate delle foto che la ritraggono a Forum, in veste di opinionista, sia negli anni di Rita Dalla Chiesa sia in quelli di Barbara Palombelli. Alessia è stata anche concorrente a Take Me Out con Gabriele Corsi e nello show Chi ti conosce? di Max Giusti sul Canale Nove.

Non sono mancati i commenti sul profilo ufficiale di Temptation Island. Un utente ha scritto: “Ma in che senso lui è rimasto con lei sapendo di avere le corna???”. E ancora: “Corna fin da subito, partiamo bene”. Una fan del programma ha esclamato: “Ricordiamoci sempre che tradire non è uno sbaglio un errore ma è una SCELTA quindi non va mai perdonato!”. Il comportamento di Davide ha suscitato più di qualche interrogativo nel web: “Cioè lui sapeva e taceva?“. C’è chi ha chiesto: “Ma se non dimentica le corna a casa le vuoi dimenticare lì con tt le tentazioni che ci sono ???”.

