Chi sono Vittoria e Daniele, terza coppia ufficiale di Temptation Island 2023/ “Mi pressa per un figlio…”

Vittoria e Daniele, la clip di presentazione per Temptation Island: “Insieme da 4 anni…”

Manca ormai veramente poco all’esordio della nuova attesissima stagione di Temptation Island. Dopo un anno di pausa le vicende amorose tra tentatori e tentatrici torneranno a dominare il piccolo schermo sulle reti Mediaset appena dopo la conclusione de L’Isola dei Famosi. Il canale ufficiale della trasmissione ha già ufficializzato i volti delle prime tre coppie, con tanto di anticipazione sulle storie. Gli ultimi ad essere presentati al pubblico con tanto di clip che racconta i dissidi sentimentali sono Vittoria e Daniele, terza coppia ufficiale di Temptation Island 2023.

Anche la terza coppia ufficiale di Temptation Island 2023 è stata presentata da Mediaset con una clip che regala un curioso antipasto dei dissidi amorosi. Vittoria e Daniele, nel video di anticipazione, non solo si sono presentati ma hanno avuto già modo di battibeccare incuriosendo particolarmente gli appassionati della trasmissione. A prendere la parola per prima è stata Vittoria, 32enne originaria di Roma. “Sono Vittoria, vengo da Roma e ho 32 anni. Sono quattro anni che sto con Daniele e conviviamo praticamente da subito“.

Vittoria e Daniele, terza coppia di Temptation Island 2023: “Mai detto di volere un figlio…”

Subito dopo le prime parole di Vittoria, fidanzata di Daniele – terza coppia ufficiale di Temptation Island 2023 – la giovane viene incalzata dal compagno che mette subito in chiaro le ragioni che lo hanno spinto ad optare per la trasmissione. “Sono io che ho scritto al programma perché Vittoria mi sta pressando da circa un anno per avere un figlio. Solo che per me non ci sono i presupposti perché litighiamo veramente troppo”. A quanto pare, sarebbe Daniele ad avere un certo risentimento nei confronti della fidanzata in quanto rea di metterlo alle strette per il sogno di una gravidanza. I litigi però sarebbero dominanti rendendo difficile per Daniele l’idea di allargare la famiglia dopo 4 anni di fidanzamento.

“Non mi stai pressando? Mi hai detto: o novembre o ti lascio…” – continua Daniele, come riporta il sito Biccy – “Va beh, pressando però intanto sono passati altri due anni”. Queste le parole di Vittoria in risposta alle ragioni palesate dal fidanzato, sottolineando come il tempo per lei sia importante. La terza coppia ufficiale di Temptation Island 2023 sembra dunque vivere un periodo all’insegna della burrasca e non sarà certo facile trovare l’intesa al cospetto di tentatori e tentatrici. “Non è che uno si mette insieme e dice: fra due anni voglio fare un figlio. Io non ti ho mai detto di sì, ti ho detto: vedremo“. Il tema della nascita è dunque il principale motivo di scontro per Daniele e Vittoria; non resta che attendere l’inizio ufficiale di Temptation Island 2023 per scoprire se la loro storia arriverà ad un punto di svolta o di conclusione











