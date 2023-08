Alessia e Davide di Temptation Island 2023 si sono lasciati?/ Lei rompe il silenzio e svela la verità

Alessia e Davide: cosa succede dopo Temptation Island 2023

Nel corso dell’ultima puntata di Temptation Island 2023, un mese dopo essere tornati alla vita di sempre, Alessia e Davide hanno raccontato a Filippo Bisciglia di essersi presi un momento di pausa. I due che hanno partecipato al programma dell’amore nel tentativo di permettere a Davide di riacquistare la fiducia dopo aver scoperto il tradimento di Alessia, tornati a casa, hanno scelto di prendersi una pausa e mettere un punto temporaneo alla convivenza.

Come hanno raccontato a Filippo Bisciglia, Alessia è così tornata a vivere con i genitori anche se i due non hanno mai parlato di rottura, ma come stanno ora le cose? A svelare la verità è stata la stessa Alessia che ha rotto il silenzio svelando i dettaglio del suo attuale rapporto con Davide rispondendo alle domande dei followers su Instagram.

Le parole di Alessia su Davide dopo Temptation Island 2023

Alla domanda se la storia con Davide sia ancora in pausa, Alessia ha risposto così: “Col tempo si riconsidera tutto e le cose lentamente o d’improvviso cambiano. Alla fine bisogna superare anche questi momenti, che difficilmente si accettano e cercare di ricominciare più forti di prima. […] Se sono felice? Bella domanda! No non lo sono. Ho una sensazione di vuoto, sto cercando di riempirmi facendo cose che mi fanno stare bene”.

Qualcuno, poi, le ha fatto notare che Davide si sarebbe dichiarato single e lei, come svela Isa e Chia, ha risposto così: “Se a dichiararsi single deve essere il cuore, per quanto mi riguarda non mi posso dichiarare single, al momento. Il sentimento ancora c’è da parte mia. Però ovviamente so che non mi posso nemmeno lasciar calpestare da ciò che provo e mettermi da parte, l’amore per sé stessi è la cosa più importante e io mi sto amando troppo poco”.

