DAVIDE E ALESSIA SI SONO LASCIATI DOPO TEMPTATION ISLAND 2023?/ Lui: “Le ho chiesto una pausa, non mi fido”

Alessia e Davide stanno ancora insieme un mese dopo Temptation Island 2023 ma non del tutto. I due arrivano insieme sotto il tendone in cui Filippo Bisciglia li attende ed è Davide ad ammettere che la loro storia è un attimo in pausa. “Quella brutta storia del tradimento non l’ho dimenticata ma per me è un capitolo chiuso. – chiarisce subito – Sono cambiate un po’ di cose: io la amo, poi tornando a casa ho cercato di mettere insieme cuore e mente e ho capito che i suoi comportamenti nel villaggio non mi sono piaciuti, e ho capito che non mi fido ancora di lei. Ho così deciso di chiederle un po’ di pausa e lei ha accettato. – ma chiarisce – Non ci siamo lasciati comunque.”

Alessia dice poi la sua: “Io ho capito che lui ha sofferto tanto, mi sono accorta di aver assunto atteggiamenti che a lui non hanno fatto capire nulla. Gli abbracci con il tentatore non erano maliziosi, me li sono presi perché lui me li ha fatti mancare. Io lo amo, lui è importante per me. So di aver fatto del male alla nostra storia, so che la colpa è anche mia.” Se lui fatica a vedere un futuro insieme, lei ci crede ancora. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Davide e Alessia, cosa è successo dopo Temptation Island 2023?

Davide e Alessia sono una delle coppie protagoniste di Temptation Island 2023. Come sono andate le cose tra i due dopo il falò di confronto finale? Davide e Alessia sono state une delle coppie più discusse dell’ultima edizione del reality show dei sentimenti. Il loro falò di confronto ha diviso il web, in particolare anche per la decisione di uscire insieme, come coppia, dal programma. Durante l’esperienza nei rispettivi villaggi dei single tentatori e tentatrici, Alessia si era molto avvicinata al single Davide facendo ingelosire non poco il fidanzato che aveva deciso di partecipare al programma per cercare di perdonare il tradimento subito dalla compagna. Alla fine Davide ha ceduto e durante il falò di confronto ha confermato tutto il suo amore alla fidanzata Alessia. La ragazza, dopo alcuni tentennamenti iniziali, alla fine ha deciso di uscire dal programma con lui precisando: “jo paura che poi non cambi. Qui abbiamo avuto l’opportunità di capirlo, ma non ho avuto molto tempo. Se ricominci a fare il cretino o mi fai sentire sbagliata chiamo Filippo..”

Alla fine i due sono usciti insieme e, a telecamere spente, Davide ha pronunciato parole di grande amore per la compagna. “Mi è mancata dal primo giorno. Mi ero tenuto le cose dentro per troppo tempo” – ha rivelato Davide precisando – “sono contento di quello che ho capito in questi giorni. Non siamo mai stati separati per così tanto tempo. E’ stata un’emozione fortissima”.

Davide e Alessia dopo Temptation Island 2023 pronti al matrimonio?

Il falò di confronto tra Davide e Alessia è stato uno dei più divisivi di Temptation Island 2023. Un confronto diretto tra i due, tra gelosie e promesse per il futuro. “Mi sento libero, ho sfogato quello che dovevo sfogare. Ho detto quello che dovevo dire, com’è giusto che sia. Ho tenuto per tanto tempo le cose dentro e non era il caso continuare così” – ha detto Davide. Dal canto suo Alessia ha accettato di uscire con lui, ma ha precisato: “voglio una vita spensierata. Lui lo sa, litighiamo spesso a casa. Io non voglio più vivere quella situazione di pesantezza, voglio una vita spensierata. Devi promettermi di non giudicarmi più, di non trattarmi più male e di non alzare più la voce”.

Intanto i due sembrerebbero pronti al grande passo del matrimonio. “Tu devi abbracciare solo me, come io ho voglia di abbracciare solo te. Ti ho promesso che metterò una pietra sopra a tutto, ma tu dimostrami anche che hai occhi solo per me” – le parole di Davide che ha superato il tradimento e pensa seriamente al matrimonio – “me lo auguro perché non vedo altra donna all’infuori di lei”.











