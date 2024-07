Alessia e Lino di Temptation Island 2024, Fedez si sbilancia/ “Non ho capito cosa sta facendo lui”

Fedez dice la sua su Alessia e Lino di Temptation Island 2024: “Sta facendo male”

Ieri sera, 18 luglio 2024, è andata in onda la quarta puntata di Temptation Island 2024 e tra i vari colpi di scena e risvolti inaspettati a catalizzare l’attenzione, anche di Fedez, è stato soprattutto il falò di confronto tra Alessia e Lino. La 30enne partenopea per ben cinque volte ha chiesto al suo fidanzato un confronto che lui ha rifiutato. La scena è diventata surreale, il conduttore Filippo Bisciglia ha iniziato a fare avanti e indietro tra il luogo del falò e il villaggio di fidanzati per convincere Lino Giuliano a venire al confronto.

Alla fine, mai successo in oltre dieci anni di reality, Filippo Bisciglia ha registrato con il cellulare un video in cui Alessia Pascarella intimava al fidanzato di recarsi subito al falò di confronto e poi si è recato da Lino, nel frattempo appartato con la single Maika, con in sottofondo Ridi Pagliaccio di Ruggero Leoncavallo. La scena iconica ha attirato l’attenzione anche di Fedez che mentre continua il suo tour musicale in giro per l’Italia il rapper ha pubblicato diverse storie in compagnia del cane Silvio mangiando del gelato al pistacchio ed ha commentato la scena di Alessia e Lino a Temptation Island 2024 con un sarcastico e sorridendo: “Non so cosa stia facendo il mitico Lino ma credo che lo stia facendo proprio male.”

Alessia e Lino a Temptation Island 2024, anche Fedez dice la sua

La storia tra Lino e Alessia a Temptation Island 2024 e il falò di confronto tra i due risulta avvincente (anche) per Fedez, il cui matrimonio con Chiara Ferragni si è da poco concluso e non in modo particolarmente idilliaco. Fedez non aggiunge ulteriori battute, ma sappiamo con certezza che la presenza di questa coppia ha destato curiosità in molti volti noti del mondo dello spettacolo. E non solo Fedez, ieri sera a seguire il reality sui sentimenti di Canale5, stando agli ascolti riportati da DavideMaggio.it sono stati 3.485.000 spettatori con uno share del 31.1% mentre il segmento Buonanotte è stato visto da 1.326.000 e il 31.8%.











