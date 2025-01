Non mancano i personaggi controversi nella quattordicesima edizione di Masterchef 2024. Anche in questa quarta puntata, i concorrenti se le sono cantate di santa ragione e tra quelli più agguerriti non possiamo non menzionare Alessia e Mary, che continuano a non sopportarsi a non farne un segreto. L’occasione per litigare in questa puntata è nata in esterna: due brigate si sono sfidate a Bormio, nello splendido scenario delle terme. Le due squadre hanno dovuto cucinare una cena per le coppie di sposi intenti a festeggiare il loro cinquantesimo anniversario. Nella brigata rossa, nella quale le due aspiranti chef erano inserite, le cose non sono filate lisce.

Reza, infatti, non è riuscito a tenere in mano le redini del gruppo e ha commesso qualche errore di troppo nella gestione, non controllando in particolare modo il dolce. E proprio da questo piatto è nato lo scontro acceso tra le due concorrenti. La crema fatta da Mary, infatti, secondo Alessia non era idonea: la concorrente più giovane insisteva sul fatto che per lo zuccotto fosse necessaria la crema pasticciera. Ha così deciso di rifarla da capo, criticata appunto da Mary, che non ha usato mezzi termini.

Alessia e Mary: l’esterna rovina definitivamente i rapporti tra le concorrenti di Masterchef

Nell’esterna di Masterchef 2024 si sono deteriorati ulteriormente i rapporti già di per sé labili tra Alessia e Mary. Tra le due non corre buon sangue già dall’inizio del programma ma andando avanti le cose sono peggiorate ancor di più e la crema pasticcera è stata la scusa perfetta per rompere definitivamente. Nel corso del successivo pressure test, Mary non ha nascosto di sperare che fosse Alessia la concorrente eliminata. Per questo ha più volte puntato il dito contro la concorrente. Il loro scontro ha portato il web a schierarsi dalla parte di Alessia, non sopportando il comportamento minaccioso di Mary.

Questi alcuni dei commenti su X: “Mary che pur di non ammettere che stava facendo una cavolata e che Alessia l’ha salvata rifacendo la crema si finge accondiscendente e dice che le dà il contentino”, “Ma quanto ca*zo è antipatica Mary? ‘L’ho fatto per accontentare alessia’ ma stai zitta che te lo ha detto anche Locatelli che la tua crema non andava bene e ci voleva quella pasticcera (cosa che Alessia ti stava ripetendo da 3 ore)”.